Bruno Pacheco: ¿qué dijo el ex secretario de Palacio a la Fiscalía sobre los US$ 20.000 y Karelim López?

Recientemente, la prensa dio a conocer que Bruno Pacheco, ex secretario general del Despacho Presidencial, no había acudido a dos citaciones de la fiscal Luz Taquire, que lo investiga por el caso de lavado de activos. No obstante, el programa “Punto Final” ha podido conocer que Pacheco ya habló con la Fiscalía sobre los 20.000 dólares encontrados en Palacio y la investigada Karelim López.

El dominical reveló que, el último martes 1 de marzo, Pacheco se presentó ante los fiscales Ramiro González y Rocío Vásquez Estrada, del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales. El programa también pudo acceder a las declaraciones que brindó el profesor de secundaria, quien está siendo investigado por los casos de la Sunat, Provías, ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Sobre los 20.000 dólares

Cuando fue consultado sobre el origen de los 20.000 dólares hallados en la Casa de Pizarro, Pacheco contestó: “Soy claro que yo nunca he tenido dinero ahorrado en Palacio. Como ya indiqué, tenía solo S/ 50 soles semanales para mis gastos. Busqué defensa legal a cargo de Fernando Ugaz Zegarra, la cual me solicitó el pago de 20.000 dólares; pago que tenía que realizarlo el 19 de noviembre de 2021″.

Es decir, según la versión del ex secretario de Palacio, el abogado Fernando Ugaz le habría pedido 20.000 dólares para que lo defienda en el caso de tráfico de influencias de los ascensos militares.

Pacheco siguió: “El 19 de noviembre me trasladé a Palacio de Gobierno. Teniendo el dinero en dos paquetes de 10.000 dólares en mis bolsillos, opté por dejarlo a buen recaudo en el closet de los servicios higiénicos, donde tenía mis prendas personales. Lo dejé en una caja de zapatos. Quiero precisar que el dinero no estaba ni en el tanque del inodoro ni cerca de dicho aparato”.

Asimismo, el exsecretario de Palacio aseguró que, finalmente, entregó los 20.000 dólares al letrado Ugaz Zegarra, pero que no cuenta con un documento que acredite que realizó dicho pago. “No lo tengo, pero lo solicitaré al abogado”, dijo. “Punto Final” precisó que Pacheco manifestó que le prestaron esos 20.000 dólares y que luego devolvió la suma a quien le prestó.

De igual forma, la Fiscalía le preguntó sobre cómo explica que en la misma acta fiscal haya señalado que ese dinero era producto de sus ahorros y sueldo como secretario general de Palacio de Gobierno, a lo que contestó: “No me refería a los 20.000 dólares, sino a un voucher por 3.000 soles que había retirado el día anterior y que ellos querían decomisarlo, pero en el acta se consigna como si me hubiera referido a los 20.000 dólares”.

Le repreguntaron, entonces, por qué no hizo esa observación. Pacheco —quien el 19 de noviembre, por la mañana, anunció la renuncia a su cargo— respondió: “Lamentablemente, yo no soy abogado. Confié en mi abogado, quien me indicó que todo estaba correcto”.

Karelim López es madrina de hija de Pacheco

El ex secretario general del Despacho Presidencial también se refirió a la fiesta de cumpleaños que la investigada Karelim López le hizo a su hija la noche del 6 de noviembre del 2021. Según un informe de “Cuarto Poder”, el evento habría costado cerca de 99.500 soles, incluyendo una presentación del Grupo 5, cuyo contrato bordea los 50.000 soles.

“Desconozco totalmente el gasto realizado, toda vez que yo no celebré el cumpleaños de mi hija, ni realicé ningún gasto en mención. Mi hija recibió una invitación ese día de su madrina, Karelim López. La señora Karelim López es madrina de primera comunión de mi hija. El 19 de noviembre de 2021 organizó y pagó todos los gastos de dicha reunión. Fue una sorpresa. Yo no asistí”, sostuvo Pacheco.

También le preguntaron en qué circunstancias conoció a López Arredondo. Él replicó: “Cuando ella fue a visitarme a Palacio, cuando me hace recordar que en algún momento hemos compartido retiros de catequesis siendo jóvenes en la parroquia de los Franciscanos Descalzos”.

Depósito de chofer

Los representantes del Ministerio Público también le consultaron a Pacheco sobre el depósito de S/ 20.000 que el 20 de agosto del 2021 le hizo el chofer de Palacio Eric Franco Huaymana Carbajal a su cuenta del BCP. El voucher de esta suma depositada fue hallado en la intervención que realizó la Fiscalía en la Casa de Pizarro.

“Yo había prestado dinero a una amiga, Antuanet Rojas Orellana, por la suma de S/ 20.000 el 15 de junio de 2021 por dos meses”, respondió Pacheco. El dominical contactó a Rojas Orellana y ella declaró que es verdad que el exsecretario le prestó dinero el año pasado, y que también se lo ha devuelto.

Su sueldo

Bruno Pacheco, además, indicó que no tiene propiedades y que lo único que posee es un “vehículo tico en desuso”. “Lo adquirí en el año 1985 y pagué aproximadamente 3.000 soles”, añadió.

Señalo que el dinero que posee es fruto de su trabajo como docente que ejerce desde hace 27 años. Detalló también que sus ingresos mensuales antes de asumir el cargo de secretario general del Despacho Presidencial eran “2.200 soles mensuales como profesor nombrado, del cual está afecto el juicio de alimentos y algunas deudas”.

Finalmente, le preguntaron cuáles eran sus gastos cuando desempeñaba el cargo de secretario general. “Eran reducidos, ya que contaba con movilidad y alimentación dentro del Palacio y era lo necesario. Respecto a mi familia, le entregué mi tarjeta de haberes del BCP a la madre de mis hijas. La madre se encargaba de los gastos de mi familia y a mí me entregaba S/ 50 soles aproximadamente para mis gastos personales”.

PUEDES VER: César Bazán supera a Villa Stein y se convierte en nuevo decano del Colegio de Abogados de Lima

“Pacheco contó al Ministerio Público que desde el 2 de noviembre del 2021 se encontraba separado de su esposa, con quien, por cierto, parece aún convivir en el domicilio que consigna su documento de identidad en el Rímac”, precisó “Punto Final”.