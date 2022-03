Congresistas de Acción Popular acusados de integrar “Los Niños” denunciarán a Karelim López

Los congresistas de Acción Popular que fueron señalados por Karelim López ante la Fiscalía de formar parte de “Los Niños” —presunto grupo alineado con el Gobierno del presidente Pedro Castillo a cambio de millonarios contratos en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones— denunciarán a la referida empresaria, adelantó el parlamentario Darwin Espinoza a La República.

“Yo estaba esperando esa parte de la declaración para interponer la denuncia por difamación a la señora. El día de mañana voy a solicitar al Ministerio Público el extracto de su declaración para poder sustentar mi anuncio. La señora no puede estar hablando sin una prueba. (...) Más chismes, más comentarios, esto parece un refrito. Me han apabullado por tres semanas sin ningún sustento. Ahora ya no solo soy parte de una organización que ve obras en el MTC, sino también ‘cogobierno’”, afirmó Espinoza a esta redacción.

El acciopopulista dijo que dialogó con un par de colegas que también han sido implicados de integrar “Los Niños” (Juan Carlos Mori, Raúl Doroteo, Ilich López, Jorge Flores y Elvis Vergara) y que han coincidido en que van a presentar la denuncia respectiva.

“No vamos a permitir que una delincuente como Karelim López venga a mancillar nuestro honor. Yo tengo 21 años en Acción Popular y me ha costado ser congresista. (...), y no puedo permitir que una persona con intereses personales venga a querer manchar mi honra”, agregó.

Darwin Espinoza: “Parece que estas declaraciones sirven para presionar la vacancia”

El congresista Darwin Espinoza también consideró que la filtración del testimonio sin corroborar de la aspirante a colaboradora eficaz estaría siendo usado para que se apruebe la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo, que será debatida y votada este lunes a partir de las 3.00 p. m.

“¿Por qué no se mantiene reservada como debería ser esta investigación y que se acelere para que se determine si los datos de Karelim López son contundentes? Más parece que estas declaraciones sirven para presionar a favor de la vacancia o sacar (del panorama político) a rivales”, indicó.

Finalmente, ratificó su afirmación de que María del Carmen Alva “es una de las más interesadas” en que se concrete la vacancia y que, tras dicha declaración, la jefa de la Mesa Directiva “ha bajado la intensidad en la que presionaba” a sus colegas para que respalden la destitución del jefe de Estado.