Vacancia presidencial: ¿qué es y por qué quieren vacar a Pedro Castillo?

El primer mandatario de Perú, Pedro Castillo, afronta un segundo intento de vacancia presidencial desde el Congreso de la República; por ello, acudirá al pleno este lunes 28 de marzo. Sus opositores alegan que Castillo Terrones ha incurrido en incapacidad moral permanente, una de las causales de vacancia establecidas en el artículo 113 de la Constitución.

“Esta semana, hoy día y mañana, hay una campaña demoledora contra el Gobierno, sacando hasta el fin de semana algunos mensajes, montajes, audios y algunos videos para que esta prensa haga creer. Estoy seguro de que el Congreso no va a caer en eso”, señaló Pedro Castillo desde la región Puno el jueves 24 de marzo.

Castillo deberá responder por el caso Sarratea, que lo involucra con presuntos actos de corrupción. Según la moción de vacancia, el mandatario brindó respuestas contradictorias sobre las presuntas presiones para ascensos en las Fueras Armadas y la adjudicación de obras a empresas vinculadas con Karelim López. Otros temas por los que Castillo Terrones es cuestionado son la designación de controvertidos ministros y el presunto ‘gabinete en la sombra’, que habría estado integrado por funcionarios de Palacio.

¿Qué es la vacancia presidencial y en qué casos se aplica?

La vacancia presidencial es el mecanismo mediante el cual el jefe de Estado, electo originalmente para un periodo de cinco años, queda privado de seguir ejerciendo su cargo. El artículo 113 de la Constitución señala los casos en que se puede aplicar la vacancia:

Muerte del presidente de la República.

Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso.

Aceptación de su renuncia por el Congreso.

Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado.

Adicionalmente, se menciona la causa de “destitución”, que se da por infringir el artículo 117 de la carta magna. En este apartado se señala que el presidente “solo puede ser acusado, durante su período”, en los siguientes escenarios:

Traición a la patria.

Impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales.

Disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución.

Impedir reunión o funcionamiento del Congreso o de los organismos del sistema electoral, como el Jurado Nacional de Elecciones.

¿Qué es la incapacidad moral? ¿Qué dicen la ley y los especialistas?

La Constitución no explica en qué consiste la “incapacidad moral o física” del presidente, señalada en el artículo 113. Por ello, la interpretación de esta causal de vacancia presidencial queda en manos del Congreso.

De acuerdo con el constitucionalista Abraham García Chávarri, existen tres formas de definir la incapacidad moral. En primer terminó estaría relacionada con “un sentido restringido moral, vinculado con aquellas conductas reprochables éticamente de tal gravedad y flagrancia que hagan resultar manifiestamente imposible que el presidente de la República siga en el cargo”.

Asimismo, se podría interpretar como la permanente incapacidad mental del jefe de Estado, tal y como se entendía en la carta magna de 1839, donde aparece por primera vez el término. Finalmente, cabe una interpretación literal de la causal de vacancia.

Pedro Castillo juró como presidente de la República el 28 de julio de 2021. Su lema político: "No más pobres en un país rico".

Marianella Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional, sostuvo que la incapacidad moral permanente es una “fórmula bastante abierta e indeterminada”. “Lo ideal hubiera sido que el Tribunal (Constitucional) le diera un contenido interpretándola, diciendo que tal vez es un tema de debilidad mental, un tema de conducta que ya no permite, que genera tanto cuestionamiento que ya no puede seguir al mando del país”, reflexionó Ledesma en entrevista con Exitosa el 22 de diciembre de 2021.

Vacancia presidencial contra Pedro Castillo: ¿cuántos votos se deben alcanzar para vacar al presidente?

Para remover a Pedro Castillo de su cargo, se requiere una votación calificada no menor a los dos tercios del número legal de miembros del Congreso. Es decir, para vacar a un presidente se necesita actualmente 87 votos.

A lo largo de la historia del Perú, cuatro presidentes fueron vacados. El primero fue José de la Riva Agüero, retirado del cargo por incapacidad moral permanente en 1823. Siguió Guillermo Billinghurst en 1914, acusado de negarse a convocar una legislatura extraordinaria para aprobar el presupuesto público. Los más recientes son Alberto Fujimori, en el año 2000, luego sentenciado por corrupción y matanzas; y Martín Vizcarra, separado del cargo en 2020.

¿Qué pasa si vacan a Pedro Castillo?

Luego de que el Congreso vote y apruebe por mayoría vacar al presidente, el cargo deberá ser asumido por el vicepresidente de la República. Para el periodo 2021-2026, la única vicepresidenta es Dina Boluarte. Luego de que el Parlamento admitiera la segunda moción de vacancia contra Pedro Castillo, Boluarte hizo un llamado a la “madurez”.

“Siempre he dicho que el Congreso debería actuar con madurez frente a tantas necesidades que tiene el país. Estamos cansados de estar en un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, que no es solamente de ahora, sino que viene de atrás, sino no se hubiera cerrado el Congreso anterior en la presidencia del señor Vizcarra”, señaló Dina Boluarte el 14 de marzo para TV Perú.