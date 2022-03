Regreso del coronel PNP ‘Conejo’ como jefe de la Digimin desata tormenta

La primera vez que el coronel en retiro PNP Martín Gonzáles Sánchez fue designado como jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) fue por recomendación del exministro del Interior, y ahora viceministro de Justicia, Juan Carrasco Millones.

‘Conejo’, como es conocido por sus amigos y enemigos, al encontrarse al frente de la Digimin, sería funcional a los intereses del régimen de Castillo y podría reportar directamente a Palacio de Gobierno. Su nombramiento respondería a la necesidad de Castillo de enterarse con anticipación de las investigaciones fiscales en curso, contra funcionarios de su entorno o miembros de su familia con los que mantiene contacto permanente, como sus sobrinos carnales. O, eventualmente, podría vigilar a potenciales testigos que manejan información sensible sobre lo que sucede entre las cuatro paredes de Palacio de Gobierno.

Fuentes relacionadas con Gonzáles a las que consultó La República rechazan que el oficial de inteligencia haya efectuado, o efectuará, dichas actividades de espionaje.

En el papel, la Digimin se encarga de producir inteligencia estratégica e inteligencia táctica sobre las amenazas a la seguridad nacional y contribuye en la desarticulación de organizaciones criminales. ‘Conejo’ es un oficial con larga experiencia en la Digimin. Entre 2013 y 2015 se desempeñó como jefe de Operaciones de la División de Búsqueda (Divbus) de la Digimin. En 2016, asumió como jefe de la Divbus. Cuando el exfiscal Juan Carrasco se convirtió en ministro del Interior, el 23 de setiembre del 2021 nombró al coronel Martín Gonzáles como jefe de la Digimin, lo que parecía coronar la carrera de ‘Conejo’. Pero no duró mucho.

Carrasco es una persona del círculo del presidente Castillo. Incluso fue captado cuando ingresaba a la vivienda de la calle Sarratea, en Breña.

Debido a una crisis política, Carrasco fue reemplazado por Luis Barranzuela, quien luego destituyó a Gonzáles como jefe de la Digimin. Estuvo tan solo 22 días en el puesto. Por si fuera poco, el entonces comandante general de la PNP, Javier Gallardo, pasó al retiro por renovación de cuadro a ‘Conejo’, el 14 diciembre del 2021. Parecía el fin de la carrera del coronel Martín Gonzáles.

Todos vuelven

Sin embargo, el 18 de marzo de este año, el nuevo ministro del Interior, el coronel PNP (r) Alfonso Chávarry Estrada, nombró nuevamente a ‘Conejo’ como titular de la Digimin. Esto se registró cuando el jefe del Estado se encuentra acosado por investigaciones fiscales y afectado por las declaraciones de la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López Arredondo. Por eso, el regreso de ‘Conejo’ al frente de la Digimin ha despertado sospechas de sectores de la oposición y detractores que conocen de sus actividades.

El viceministro Juan Carrasco reconoció a La República que fue él quien recomendó nombrar a ‘Conejo’ como jefe de la Digimin, la primera vez, en 2021.

“En mi época de fiscal, conocí al coronel Martín Gonzáles como oficial de la Policía Nacional que conoce el tema de inteligencia. Con él logramos desbaratar en el norte más de 30 organizaciones criminales. Puedo dar fe de que el coronel Martín Gonzáles es uno de los mejores referentes en inteligencia a nivel nacional, no porque lo digo yo, sino por su trabajo en bien del país”, afirmó Juan Carrasco.

El vínculo se inició en 2014, cuando el entonces fiscal provincial de Lambayeque, Juan Carrasco, solicitó al Ministerio del Interior apoyo para investigar y desbaratar bandas en su jurisdicción y le fue asignado un equipo encabezado por el entonces comandante Martín Gonzáles, quien actuaba como jefe de Operaciones de la División de Búsqueda (Divbus), de la Digimin.

Paralelamente a la persecución de organizaciones criminales en Lambayeque, la Digimin comisionó al coronel Martín Gonzáles para que apoye a la División de Secuestros de la Dirincri, que investigaba una serie de asesinatos por sicariato en el Callao. Este caso derivaría en la famosa investigación de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

En efecto, mediante escuchas telefónicas que solicitó la fiscal antidrogas del primer puerto, Paula Ariza Silva, fueron identificados los delincuentes Gerson Gálvez Calle, ‘Caracol’, y Renzo Espinoza Brisolessi, ‘Rencito’, como los cabecillas de la organización criminal ‘Barrio King’ y ‘Los Reyes del Puerto’. Estas bandas eran las que estaba asolando el puerto chalaco con homicidios por encargo. Pero las interceptaciones telefónicas también dejaron en evidencia que ‘Caracol’ y ‘Rencito’ contaban con una red de abogados que estaba infiltrada en la Corte Superior del Callao.

Como ya no se trataba de un caso de crimen organizado sino de corrupción de funcionarios, el coronel Martín Gonzáles, y su segundo, el comandante Manuel Arellano, llevaron la información a la fiscal de Crimen Organizado del Callao, Sandra Castro, porque los implicados eran servidores del sistema judicial. La jefa de Castro era la fiscal Rocío Sánchez.

Rocío Sánchez asignó al jefe de la División de Búsqueda de la Digimin, coronel PNP Martín Gonzáles, las tareas de seguimiento y vigilancia de los objetivos (jueces, fiscales, abogados, etc.), y a la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac), que estaba a cargo del coronel PNP Harvey Colchado Huamaní, le encomendó las tareas de verificación de la información para obtener las evidencias y así armar el caso contra los sospechosos. Así surgió el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, en el que ‘Conejo’ tuvo participación.

En la mira

Por su cercanía con la fiscal Rocío Sánchez, quien fue destituida por haberse reunido en secreto con el expresidente Martín Vizcarra mientras estaba a cargo de la investigación de Los Cuellos Blancos del Puerto, a ‘Conejo’ se le vincula con el exmandatario y se le atribuye haberlo protegido. Incluso lo llaman “el chuponeador de Vizcarra”, no obstante que las interceptaciones telefónicas no están a cargo de la Digimin, sino de un equipo de agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro), que controla el equipo de escuchas Constelación.

‘Conejo’ siguió como jefe de la Digimin en los gobiernos de Martín Vizcarra y Francisco Sagasti, y con el nombramiento de Juan Carrasco, como se ha mencionado, fue designado jefe de la Digimin por breve plazo. Ahora que se encuentra de regreso en la misma posición, sus detractores afirman que se hará cargo del espionaje a la oposición y de tratar de boicotear las investigaciones fiscales contra Pedro Castillo, sus familiares y allegados.

Consultado sobre si el coronel Martín Gonzáles podría reportar directamente sus actividades al presidente Castillo, el viceministro Juan Carrasco respondió lo siguiente: “De ninguna manera. Los trabajos que realiza la Digimin en torno a las organizaciones criminales son estrictamente en reserva y obedecen a las indicaciones del Ministerio Público, encargado de dirigir las investigaciones. Tengo entendido que la designación del coronel Gonzáles se debe a su trabajo y su trabajo es el que lo recomienda. Es una persona calificada y conoce bastante de investigación y de inteligencia. Y un ejemplo de ello es la desarticulación de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’”.

Juan Carrasco sabía que al coronel ‘Conejo’ se le imputaba una supuesta negligencia por haber permitido la fuga del exjuez supremo César Hinostroza Pariachi y haber pretendido cobrar una recompensa que no le correspondía a uno de sus informantes, pero dijo que había verificado que las acusaciones fueron desvirtuadas.

“Cuando asumí el cargo de ministro del Interior y nombré al coronel Martín Gonzáles como jefe de la Digimin, revisé todos sus antecedentes, si no, no lo hubiera designado. En ese momento recibí una serie de información en contra del coronel Gonzáles, pero esas acusaciones fueron desvirtuadas en el sistema. Eso nos dice que no podemos tomar información falsa y mal intencionada para desacreditar a una persona”, indicó Juan Carrasco.

Las investigaciones contra el coronel ‘Conejo’

Por el caso de la fuga del exjuez César Hinostroza, los coroneles PNP Martín Gonzales y Harvey Colchado Huamani, así como los mayores PNP Manuel Arellano Carrión y Segundo Piérola Padilla, encargados de la vigilancia del exmagistrado, fueron investigados por el Ministerio Público.

El 11 de junio del 2021, la titular de la 33º Fiscalía Provincial Penal de Lima, Gina Coronado López, ordenó el archivo definitivo por el presunto delito de desobediencia a la autoridad y omisión de actos funcionales contra los coroneles Gonzáles y Colchado y los mayores Arellano y Piérola.

El 4 de marzo del 2021, la Inspectoría General de la PNP absolvió al coronel Martín Gonzales y al mayor Manuel Arellano por el supuesto intento de cobro de una recompensa. El caso fue derivado al Tribunal Administrativo Disciplinario del Ministerio del Interior, que confirmó la absolución, el 10 de setiembre del mismo año.