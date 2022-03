Oficial mayor del Congreso: Presencia de veedores de la OEA para debate de vacancia es inusual

El oficial mayor del Congreso, Hugo Rovira Zagal, se pronunció sobre el pedido del Gobierno a la titular del Congreso, María del Carmen Alva, de permitir la presencia de tres representantes de la Organización de Estado Americanos (OEA) durante el debate de la moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo, que se realizará en el Hemiciclo del Palacio Legislativo este lunes 28 marzo.

Al respecto, Rovira calificó de “poco usual” esta solicitud y recalcó que será la Junta de Portavoces la que decida, previo al debate, si acepta o no la presencia de los observadores internacionales.

“Este es un hecho inusual, porque lo que estamos viendo es un procedimiento constitucional que es parte de la función del Parlamento de control político y que está en el Reglamento (del Congreso). Esto no es una elección, donde tiene que haber veedores. Por eso me sorprende mucho, porque la sesión es pública, la puede ver por el canal del Congreso cualquier persona. No entendemos bien esa parte”, manifestó en diálogo con RPP el último viernes.

En ese sentido, el funcionario dijo estar sorprendido, ya que “los veedores son cuando el proceso no es trasmitido y no es visto”. No obstante, reiteró que será la Junta de Portavoces la que tomará una decisión tras reunirse a las 10.00 a. m. “En todo caso, si los señores de la OEA quieren ir, para darles una respuesta, lo definirá el Consejo Directivo”, precisó.

A través de un oficio enviado por el canciller peruano, César Landa, se pidió que el Parlamento brinde las facilidades para que la delegación de la OEA pueda presenciar la sesión plenaria en la que se debatirá la vacancia presidencial.

Asimismo, señaló que la Secretaría General de la OEA ha remitido una nota para solicitar el ingreso de sus representes al pleno del Congreso, motivo por el cual el canciller transmitió el pedido a Alva Prieto.

En la lista de veedores figuran Jean Miguel Arrighi, secretario de asuntos jurídicos; Maricarmen Plata, secretaria de Acceso a Derechos y Equidad; y Miguel Ángel Trinidad, representante de la OEA en el Perú.

En otro momento, Hugo Rovira confirmó que el mismo lunes 28 se debatirá y votará la moción de vacancia contra Castillo Terrones, y recordó que será también la Junta de Portavoces la que designe el tiempo de debate y la intervención de cada bancada.