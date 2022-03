Vacancia contra Pedro Castillo: ¿cómo votarían las bancadas ante la moción de destitución presidencial?

El Congreso de la República debatirá este lunes 28 de marzo la vacancia presidencial contra Pedro Castillo por incapacidad moral permanente. La medida que promueve la bancada de Renovación Popular viene siendo respaldada, en primera instancia, por Fuerza Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Somos Perú y congresistas no agrupados que pertenecieron a Podemos Perú.

El presidente Pedro Castillo—quien tendrá el derecho de asistir al hemiciclo del Congreso a realizar su defensa junto con su abogado por un tiempo de 60 minutos— adelantó, en una actividad oficial desde Puno, que acudirá al Parlamento, a fin de responder las interrogantes por presuntos actos de corrupción.

En ese panorama, los promotores de la vacancia que quieran sacar al presidente del cargo deberán conseguir 87 votos, los cuales corresponden a los dos tercios del número legal de congresistas.

Consulta AQUÍ cómo irían los votos para vacar al presidente Pedro Castillo.

PUEDES VER: Gobierno solicita presencia de veedores de la OEA durante debate de la vacancia en el Congreso

El presidente Pedro Castillo afronta su segundo pedido de vacancia en lo que va su Gobierno. Foto: Presidencia.

¿Qué bancadas respaldan la moción de vacancia?

De los 10 grupos parlamentarios instalados en el Parlamento, un total de siete han votado por la admisión a debate de la moción: Renovación Popular, Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP), Avanza País, Podemos Perú y Somos Perú.

Basta con sumar los votos de las bancadas que apoyaron la iniciativa en primera instancia de forma unánime, y el resultado correspondería solo a 84 votos. No obstante, de este grupo, hay bancadas que ni siquiera han definido su voto en bloque, como APP y Somos Perú, donde sus voceros adelantaron—en declaraciones para La República —que no respaldarían la medida que promueve Renovación Popular.

A continuación, un posible escenario de cómo se dividirá el Congreso este lunes cuando se vote por declarar procedente la vacancia contra Pedro Castillo.

¿Qué bancadas no respaldan la moción de vacancia?

Si bien hay un sector del Congreso que respalda la vacancia contra Pedro Castillo, también existe otro que está a favor del Gobierno del mandatario de Chota, como Perú Libre y Juntos por el Perú, quienes desde la admisión a debate se opusieron a la medida.

Sin embargo, estos votos no serían los únicos, pues, en las últimas horas, congresistas de las bancadas de Acción Popular, Alianza Para el Progreso y Partido Morado indicaron que tampoco respaldarían sacar a Castillo del cargo, por la crisis política que se generaría.

Bancadas a favor en contra Evaluación Perú Libre 0 32 Juntos por el Perú 0 5 Acción Popular - - 15 Alianza para el Progreso - - 14

Reacciones de voceros

“La vacancia presidencial debe ser promovida para un caso excepcional. No se puede estar utilizando cada tres o cuatro meses, porque genera inestabilidad política. En primera instancia voté a favor, porque quería que el presidente Pedro Castillo acuda al Congreso y responda por los cuestionamientos en su contra; sin embargo, ahora no puedo respaldar una medida de control como vacar al mandatario, por la crisis que esto ocasionaría. Por el momento no hay pronunciamiento de la bancada de Alianza Para el Progreso”, expuso el vocero de APP, Eduardo Salhuana.

Salhuana indicó que apoyará la vacancia presidencial contra el presidente Pedro Castillo. Fotos: Carlos Félix / GLR.

“Mi voto será en contra de la vacancia del presidente Pedro Castillo. Sin embargo, en la bancada de Somos Perú hay libertad para votar a favor o en contra, y todavía no nos reunimos. Asimsimo, a nivel personal mantengo la misma postura de la primera votación, porque, desde mi punto de vista, la moción por incapacidad moral permanente que presenta Renovación Popular carece de fundamentos, y apoyar una medida así ocasionaría inestabilidad en el país”, dijo el vocero de Somos Perú (SP), Wilmar Elera.

El congresista Wilmar Elera anunció que seguirá rechazando la vacancia contra el presidente por la falta de argumentos. Foto: La República.

“No nos podemos poner en la línea de la derecha vacadora. Desde que Pedro Castillo asumió la presidencia, el sector de oposición promueve la vacancia. Los hechos irregulares están siendo investigados por el Ministerio Público y el presidente ha dicho que se pone a disposición de la investigación. Juntos por el Perú no apoyará la vacancia, por la inestabilidad irresponsable que utiliza la derecha con estas acciones”, mencionó la vocera de Juntos por el Perú (JPP), Isabel Cortez.

Isabel Cortez dijo que la derecha nunca aceptó el triunfo de Pedro Castillo como presidente de la República. Foto: La República

“Si las respuestas del presidente Pedro Castillo no me convencen cuando asista al Congreso en defensa de sus cuestionamientos, votaré a favor de la vacancia. Hay que dejar en claro que la vacancia presidencial no es un acto irregular, porque está contemplado en la Constitución. El Congreso solo está actuando en su labor fiscalizadora, que debe ser siempre en favor del país”, sentenció la vocera alterna de Acción Popular (AP), Karol Paredes.

La congresista de Acción Popular no descartó votar a favor de la vacancia contra Pedro Castillo. Foto: Congreso.

¿Quién asume la presidencia ante la vacancia del mandatario de la República?

Ante una eventual decisión del Congreso de declarar la vacancia por incapacidad moral del presidente Pedro Castillo, existen actualmente dos lecturas sobre lo que debería suceder, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución. Así, la primera considera que deberá asumir sus funciones el primer vicepresidente de la República, quien deberá completar el mandato presidencial para el cual fue elegido.

Si el primer vicepresidente no puede o renuncia, sería el segundo vicepresidente quien se encargaría de completar el período. En caso ambos también estén impedidos, el cargo lo asumiría provisionalmente el presidente del Congreso, quien solo en esta circunstancia debería convocar inmediatamente a elecciones presidenciales.