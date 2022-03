Ministro Chero: “Control político es necesario, pero no puede desnaturalizarse para venganzas”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero Medina, señaló que el control político es importante en un Estado democrático, y no puede ser desnaturalizado ni utilizado para venganzas políticas. Se pronunció así a dos días de la sesión plenaria en donde se debatirá y votará la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo.

“El control político en un sistema democrático es necesario, pero no puede desnaturalizarse su esencia constitucional para conjurar venganzas u otras motivaciones sin sustento ni fundamento”, manifestó el titular de Justicia en su cuenta personal de Twitter.

Asimismo, el nuevo integrante del gabinete ministerial indicó que “el pueblo exige trabajo de sus autoridades políticas, respeto a las instituciones democráticas y a la investidura del presidente constitucional y de todos los peruanos, el profesor Pedro Castillo”.

Chero Medina es el más reciente miembro del gabinete encabezado por Aníbal Torres. Juró en el cargo el pasado sábado 19 de marzo en reemplazo del anterior titular del sector, Ángel Yldefonso Narro.

Castillo confirma que irá a Congreso

El pronunciamiento de Chero se da a dos días del debate de la vacancia presidencial. El mandatario Pedro Castillo ya confirmó que irá al Congreso de la República el lunes 28 de marzo para responder los cuestionamientos en su contra.

“La próxima semana estaremos en el Congreso para ir a responder de lo que se quiere hacer creer del Gobierno. Esta semana, hoy día y mañana, hay una campaña demoledora contra el Gobierno, sacando algunos mensajes, montajes, algunos audios y algunos videos, para que esta prensa haga creer. Estoy seguro de que el Congreso no va a caer en eso”, indicó el último jueves 24 desde Puno.

Ya el lunes 21, el jefe de Estado había adelantado que iba a acudir a donde lo llamen. “Tengo que ir a donde me citen. Si me citan a la punta del cerro, a la punta del cerro iré; si me citan a un rincón del país, tengo que ir, porque no he venido a robarle un centavo a este país y el pueblo necesita que nos ordenemos”, dijo entonces.