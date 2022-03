RMP sobre Castillo: “Parece estar sumamente preocupado y asustado”

Pedro Castillo confirmó que asistirá este lunes 28 de marzo ante el Congreso para ejercer su derecho de defensa ante la moción de vacancia presentada por el congresista de Renovación Popular Jorge Montoya.

“El presidente de la República parece estar sumamente preocupado y asustado”, dijo Rosa María Palacios.

En un esfuerzo por reducir las posibilidades de una vacancia, el primer ministro, Aníbal Torres, convocó a una reunión previa al Acuerdo Nacional, que se realizará este sábado 26 de marzo, donde conversó con la CGTP, parlamentarios andinos y sindicatos.

¿Se logró un acuerdo político? No. RMP se refirió al pronunciamiento de César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP), quien aseguró que convocar a un Acuerdo Nacional en medio de un proceso de vacancia presidencial era una “medida inadecuada e inoportuna”, por lo que anunció que su bancada no acudiría a la convocatoria de Torres.

“Eso huele a vacancia, huele a que APP vota a favor, lo cual no estaba del todo claro porque con APP nunca se sabe y eso lo puede decir Vizcarra”, acotó la abogada.

En la misma línea, Avanza País rechazó la convocatoria del primer ministro para este sábado 26 de marzo.

Según proyecciones del diario La República, Castillo Terrones tiene asegurados 44 votos en contra de la vacancia, los cuales provienen de Juntos por el Perú (5), Perú Libre (32) y Perú Democrático (7).

Para la conductora de “Sin guion”, las bancadas vacadoras deberán buscar alianzas en Perú Libre y Juntos por el Perú, donde existe cierta disconformidad con las acciones de Pedro Castillo.

“Repito, no tienen los votos para vacarlo, pero esto es el Perú y las cosas cambian a toda velocidad”, recalcó.

Pese a que Castillo ha afirmado que irá al Congreso, no perdió la oportunidad de denunciar una posible “campaña demoledora” contra el Gobierno este fin de semana.

“A partir de mañana hay una campaña demoledora contra el Gobierno. Sacando hasta el fin de semana unos mensajes y algunos montajes de algunos audios, algunos videos, para que esta prensa, que tiene un objetivo, haga creer. Y estoy seguro de que el Congreso no va a caer en eso. Hay congresistas inmensamente responsables, hay congresistas que sí entienden la necesidad de este pueblo, y no van a caer en este tipo de chantajes, no van a caer en este círculo mediático”, increpó Castillo a los medios desde Puno.

RMP reiteró que el jefe de Estado se muestra bastante asustado y ha comenzado, nuevamente, un discurso de victimización.

Agregó que si Bruno Pacheco, ex secretario general de Palacio de Gobierno, decide presentarse a declarar este fin de semana ante la Fiscalía, el panorama para el mandatario podría cambiar y volverse crítico.

“¿Qué sabe Pedro Castillo que no sabemos? Nadie ha hablado de un audio o video (...) Si la profecía se vuelve autocumplida, Pedro Castillo puede estar en graves problemas el día lunes”, advirtió.