Pedro Castillo irá al Congreso a evitar su vacancia

El presidente Pedro Castillo aseguró que el lunes 28 de marzo asistirá al pleno del Congreso a defenderse de la vacancia presidencial. “Estaremos en el Congreso para ir a responder de lo que se quiere hacer creer del Gobierno”, anunció ayer en Puno.

Sin embargo, el mandatario aprovechó para atacar a la prensa e incluso se mostró preocupado por posibles revelaciones que puedan salir a la luz este fin de semana en los programas dominicales.

“A partir de mañana hay una campaña demoledora contra el Gobierno. Sacando hasta el fin de semana unos mensajes y algunos montajes de algunos audios, algunos videos, para que esta prensa, que tiene un objetivo, haga creer. Y estoy seguro de que el Congreso no va a caer en eso. Hay congresistas inmensamente responsables, hay congresistas que sí entienden la necesidad de este pueblo, y no van a caer en este tipo de chantajes, y no van a caer en este círculo mediático”, increpó Castillo a los medios.

Ante el Pleno deberá responder por el caso Sarratea, que lo involucra en presuntos actos de corrupción. La oposición del Congreso necesita 87 votos para concretar su destitución. Por ahora, no los tiene.

El presidente, además, denunció que un sector empresarial buscará culparlo del alza de precios de productos de primera necesidad. “Algunos empresarios que no andan en este país (estarán) diciendo que por culpa de Pedro Castillo se ha elevado el precio del pan y del pollo, generando una crisis para que este lunes haya una razón en el Congreso para ver de qué manera lo vacan al presidente”, protestó ofuscado.

Diálogo estéril en la PCM

Para mañana está programada una sesión del Acuerdo Nacional. El primer ministro Aníbal Torres había convocado a una ronda de diálogos con los partidos Somos Perú, Podemos Perú y Perú Libre para avanzar una agenda en común.

Ayer, a las 9:30 a.m., el jefe del gabinete recibió a la presidente de Somos Perú, Patricia Li, y al vocero de su bancada José Jerí. La reunión duró más de una hora.

A su salida, Jerí manifestó su malestar porque el Acuerdo Nacional haya sido convocado dos días antes del debate de la vacancia presidencial. “Por el sentido de pertinencia, ¿es necesario que haya un Acuerdo Nacional? Sí. ¿Hay temas que están pendientes de ejecutar? Sí. El tema es que no queremos que se confunda un tema de Estado, como es el Acuerdo Nacional, con un tema de gobierno que se va a ver el lunes 28″, recalcó.

Para las 3:30 p.m. estaba programado que el premier reciba a los representantes de Podemos Perú. Sin embargo, José Luna Gálvez y sus allegados no asistieron. Tampoco dieron razones sobre su ausencia.

Pareció que esta ronda de diálogos iba a incluir a todas las fuerzas políticas, pero no fue así. Desde la PCM informaron que solo los tres partidos mencionados fueron convocados. Para hoy está programado que haya un Consejo de Ministros en Acobamba, Huancavelica.

¿Acuerdo Nacional?

Mientras tanto, Alianza para el Progreso (APP) había anunciado que no participaría en la sesión del Acuerdo Nacional debido a que está pendiente el debate de la vacancia presidencial. Así lo confirmó su líder, César Acuña.

“Convocar al Acuerdo Nacional en medio de un proceso de vacancia presidencial nos parece una medida inadecuada e inoportuna. Los compromisos que se deriven pueden confundir a la ciudadanía. Por eso, anuncio que APP no acudirá a esta convocatoria, en resguardo del debido proceso”, publicó en Twitter.

También estaba en incertidumbre la participación de Acción Popular en la sesión del Acuerdo Nacional. “Estamos en reunión en el comité coordinador del AN, buscando el consenso”, respondió el presidente de AP, Mesías Guevara.

Al final, a las 6 p.m., ingresaron los de Perú Libre a PCM, liderados por Vladimir Cerrón. A su salida, Cerrón comunicó que el sábado solo será una reunión del Acuerdo Nacional para fijar la agenda de temas a discutir luego del debate de la vacancia. Posterior a dicho evento, recién habrá una sesión oficial.

Los nexos del presidente con Karelim López

El 18 de marzo, César Nakazaki, abogado de la empresaria Karelim López, contó que su patrocinada recibió llamadas telefónicas, en más de una oportunidad, del presidente Pedro Castillo para recibir un mensaje del exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco.