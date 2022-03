Abogado de Pedro Castillo: “Ya la prensa pone a mi patrocinado como alguien que irá preso”

El Poder Judicial realizó este viernes la audiencia para evaluar el habeas corpus presentado por la defensa del presidente de la República, Pedro Castillo, con el fin de archivar una denuncia constitucional por traición a la patria en el Congreso. Esto, tras declarar el pasado 26 de enero, durante una entrevista en la internacional CNN, la posibilidad de darle acceso al mar a Bolivia.

Durante la sesión, Eduardo Pachas, abogado de Pedro Castillo, solicitó al Noveno Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima, presido por el juez Juan Torres Tasso, declarar nula la admisión de la denuncia contra su patrocinado admitida en febrero en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento.

“ No estamos hablando de cualquier ciudadano, estamos hablando del presidente de la República , electo y vigente en el país. La Subcomisión del Congreso le ha puesto un cargo donde no ha puesto palabra por palabra (lo que mencionó en la entrevista en CNN). Él no dijo que iba a dar (acceso a Bolivia) por la soberanía del mar peruano”, señaló Pachas.

En otro momento, respondió al procurador del Congreso, Iván García, quien había señalado que “la libertad individual” de Castillo Terrones “no estaba en peligro” a raíz de esta denuncia.

“En la página dos de un diario, sale mi patrocinado con rejas diciendo que va a ir preso. Ya la prensa pone a mi patrocinado como una persona que irá presa . Mi patrocinado tiene esposa, tiene hijos, tiene familia, tiene partidarios y (tiene que) dirigir a un país”, acotó Pachas.

En ese sentido, Pachas cuestionó que la Subcomisión no haya hecho la transcripción completa de la entrevista que dio Castillo en CNN, donde este señala, según precisó el abogado, que “no es su intención” darle soberanía al mar a Bolivia y que lo dicho se hizo cuando el ahora jefe de Estado “era un ciudadano común y corriente”.

PUEDES VER: Gobierno solicita presencia de veedores de la OEA durante debate de la vacancia en el Congreso

“¿Qué opinión puede haber tenido el presidente cuando era ciudadano de a pie? Él pensaba de una forma, ahora que él es presidente de la República ya dijo que no es su intención dar una salida al mar ”, aseveró el letrado.