AAR: “Este lunes, podría haber un nuevo presidente en Palacio de Gobierno”

A tres días de que Pedro Castillo se presente ante el Congreso y se debata la moción de vacancia por incapacidad moral en su contra, el mandatario da muestras de un particular nerviosísimo, así lo comentó Augusto Álvarez Rodrich.

De acuerdo a su análisis, el Ejecutivo parece tener conocimiento de que algo podría revelarse y, en consecuencia, las bancadas vacadoras podrían reunir los 87 votos este lunes 28 de marzo.

“Hay señales muy claras de un nerviosismo muy grande por parte del presidente Pedro Castillo”, indicó.

No obstante, no es el único preocupado. El primer ministro, Aníbal Torres, defendió al presidente y reiteró sus críticas contra el Parlamento por insistir en la vacancia contra Castillo Terrones.

“Si Pedro Castillo cae, caemos todos, todo el pueblo, todos los pueblos del Perú (...) las consecuencias no lo sabemos, por eso he recordado lo que sucedió en otras ocasiones con el expresidente Fujimori”, dijo el exministro de Justicia durante el III Consejo de Ministros Descentralizado que se desarrolla en Huancavelica.

Para AAR, este discurso ha dado a entender que el Ejecutivo cree que el Legislativo sí posee los votos para remover al profesor cajamarquino del poder.

El periodista recordó que la moción de vacancia fue aceptada con 76 votos; sin embargo, se preveía que la iniciativa de Jorge Montoya no alcanzaría los 87 votos necesarios. No obstante, el panorama parece haber cambiado.

Una parte de Acción Popular y Alianza para el Progreso (APP) podrían votar a favor de la vacancia de Castillo.

En este sentido, Rodrich se refirió a la denuncia del mandatario, quien ha asegurado que este fin de semana habrá una “campaña demoledora” contra el Gobierno para promover su salida.

“A partir de mañana hay una campaña demoledora contra el Gobierno. Sacando hasta el fin de semana unos mensajes y algunos montajes de algunos audios, algunos videos, para que esta prensa, que tiene un objetivo, haga creer. Y estoy seguro de que el Congreso no va a caer en eso. Hay congresistas inmensamente responsables, hay congresistas que sí entienden la necesidad de este pueblo, y no van a caer en este tipo de chantajes, y no van a caer en este círculo mediático”, increpó Castillo a los medios desde Puno.

De concretarse el temor del presidente, AAR resaltó que este lunes 28 de marzo, el Perú tendría como presidenta de la República a Dina Boluarte.

Agregó que este fin de semana será decisivo para Castillo, quien deberá comenzar negociaciones con la oposición para asegurar su permanencia en el Gobierno.

“Este lunes, podría haber un nuevo presidente en Palacio de Gobierno que sería Dina Boluarte o María del Carmen Alva, uno ya no sabe”, concluyó.