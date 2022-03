Fiscal archivó caso contra expresidente de la Confiep

El fiscal del Equipo Especial Lava Jato José Domingo Pérez solicitó 22 años y 8 meses de prisión para el expresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) Ricardo Briceño Villena. Según la acusación de Pérez contra Briceño, este recaudó más de US$ 2 millones de distintas empresas agremiadas para financiar actividades institucionales. Pero desvió el dinero para sufragar la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011.

Sin embargo, la titular de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de La Victoria, María León Pizarro, resolvió que no había pruebas incriminatorias contra Ricardo Briceño por el delito de fraude en la administración de persona jurídica (haber desviado fondos de Confiep en agravio del gremio), por lo que dispuso el archivamiento del caso. Al no acreditarse el delito que se le imputaba a Briceño, en consecuencia no hay mérito para investigarlo por lavado de activos, por el que el fiscal Pérez pidió 22 años y 8 meses de cárcel para Briceño.

De acuerdo con la imputación del fiscal Pérez, Ricardo Briceño no solo dio un uso indebido a los aportes de las empresas agremiadas de la Confiep. También lo acusó de haber entregado información falsa sobre los balances y estados financieros de la Confiep ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), en perjuicio del gremio empresarial.

El 9 de junio del 2021, el fiscal José Domingo Pérez derivó la investigación contra Ricardo Briceño a la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de La Victoria, que despacha María León Pizarro. Luego de un año y medio, la fiscal León concluyó que no se comprobó el desvío de fondos y tampoco la adulteración de los balances y estados financieros en agravio del gremio empresarial.

Para José Domingo Pérez, la decisión de la fiscal María León Pizarro no se fundamenta con ningún acto de investigación.

“Concluye que no se ha ocasionado perjuicio ni a sus socios ni a terceros interesados. Pero no dice quiénes son esos socios. También señala que no se acredita la existencia de un desvío de los aportes que eran parte del patrimonio de la Confiep. Pero no menciona la pericia en la que se sustenta para llegar a esa conclusión. Luego, la fiscal dice que no se acredita adulteración en los estados financieros. Pregunto: ¿y dónde está la pericia?”, arguyó el fiscal Pérez.

“La fiscal ha lanzado afirmaciones temerarias, sin ninguna base. Así que en el momento de la audiencia de control de acusación, la Fiscalía pedirá se remita (el caso) a Control Interno (del Ministerio Público) para que determine si hubo inconducta funcional y analice la responsabilidad funcional de la fiscal (María León)”, expresó José Domingo Pérez.

El abogado de Ricardo Briceño, Jorge Massa Carrillo, confirmó que la resolución de la fiscal María León concluye que no existen elementos de convicción para abrir investigación a su patrocinado por el delito de fraude en la administración de persona jurídica en agravio de la Confiep.

“La fiscal es clara y precisa al señalar que no hay delito fuente, por lo tanto, ha dispuesto el archivamiento del caso contra Ricardo Briceño. Incluso señala que Confiep, como parte agraviada, no ha aportado más elementos para continuar con la investigación. Por el contrario, el gremio ha informado al fiscal Pérez que las donaciones de US$ 2 millones fueron gastadas y sustentadas con documentos. Es decir, el dinero no terminó en la campaña de Keiko Fujimori”, resaltó Massa.

Investigación demoró más de 6 años

“Habiendo transcurrido un plazo de 6 años, 3 meses y 9 días, se habría sobrepasado el plazo de prescripción ordinaria de 4 años que establece el tipo penal de fraude en la Administración de Justicia de Persona Jurídica (la Confiep)”, señala la resolución de la fiscal María León que dispuso el archivamiento del caso contra el expresidente de la Confiep Ricardo Briceño.

“Y al no haberse interrumpido el plazo de la prescripción del Ministerio Público, se habría producido la extinción de la posibilidad de iniciar persecución penal por parte de la autoridad competente (contra Ricardo Briceño)”, precisa la fiscal León, según su relación del 14 de marzo de este año.

Datos

El origen. Como colaborador eficaz, el exrepresentante de Odebrecht Jorge Barata dijo que su empresa aportó US$ 200 mil a la Confiep.

Verificación. Según la fiscal María León, dicho dinero financió una campaña institucional de Confiep.