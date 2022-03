Congresista fujimorista afirma que votará contra la vacancia: El presidente ya habrá reflexionado

El congresista por Fuerza Popular Raúl Huamán aseguró que no votaría a favor de la vacancia contra el presidente Pedro Castillo en la sesión del Pleno este lunes 28 de marzo. Pese a confirmar que su bancada todavía no ha tomado una decisión como grupo parlamentario, consideró que podrían dejar el voto a decisión de cada uno.

“No creo que la bancada sea tan vertical. Probablemente, nos van a dejar la libertad a cada uno de mostrar la posición que tenemos de acuerdo a nuestras convicciones (…). Somos disciplinados respecto al acuerdo de la bancada ”, dijo a Canal N.

De acuerdo con el legislador fujimorista, su posición se encuentra respaldada en su “respeto por las leyes”, ya que es abogado, y consideró que Castillo Terrones debería poder culminar su gestión durante el tiempo por el que fue elegido.

“Yo soy respetuoso de las leyes; no en vano he pisado las aulas universitarias, he estudiado Derecho. Debo respetar lo que manda la ley (…). El señor presidente fue elegido por cinco años y creo que debe cumplir su mandato ”, aseveró.

Asimismo, Huamán Coronado expresó que considera que el presidente ha podido reflexionar sobre los errores que ha cometido desde el inicio de su mandato y ha tenido tiempo para dejar de lado al “gabinete en la sombra” para reemplazarlo por óptimos profesionales que lo asesoren para salir de la crisis.

“Es cierto que ha cometido una serie de errores. ¿Quién no se equivoca en el mundo? Yo creo que el señor presidente va a reflexionar, o ya habrá reflexionado, y (ha empezado) a rodearse de buenos asesores, no del grupo de personas que en vez de ayudarlo lo han desorientado y (por eso) ha hecho una pésima administración de la República”, añadió.

En otro momento, precisó que no estuvo presente el día que se incluyó en el pleno la admisión a debate de la moción para destituir al jefe de Estado. Sin embargo, afirmó que hubiera votado en contra.