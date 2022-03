Tras no acudir a 2 citaciones, Bruno Pacheco pide a la Fiscalía un “proceso justo”

Luego de no haber respondido a dos citaciones de la Fiscalía de Lavado de Activos, el exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco solicitó a los representantes del Ministerio Público “un proceso justo”. El exfuncionario debía presentarse ante el despacho de la fiscal Luz Taquire Reynoso, en el marco de la investigación de corroboración de la declaración en colaboración eficaz de Karelim López.

“La guerra jurídica permite detener a adversarios políticos, paralizar financieramente y desprestigiar, hasta quitar gobiernos. Para lograr acceso indebido al poder político, manipulando las redes sociales y los medios de comunicación. ¡Señores fiscales, pido un proceso justo!”, dijo Pacheco en un tuit.

El ex secretario presidencial fue citado para declarar ante la fiscal Taquire Reynoso para el 14 de marzo, luego de que publicó un video en sus redes sociales donde aseveró que no le “temblará la mano en señalar culpables”.

“Estoy dispuesto a ser colaborador con la justicia y contar la verdad en todos los casos que se me vinculan. Tengan la seguridad de que si alguien es culpable o inocente lo diré, pero ante un juez o un fiscal. Creo que un ser humano tiene su límite y yo llegué al mío”, indicó.

Pese a ello, no acudió. Por ello, la representante del Ministerio Público reprogramó la cita para el 22 de marzo; sin embargo, tampoco se apersonó. En ambas faltas, la fiscal levantó actas de inasistencia.

Según Pacheco, no ha ido a declarar porque aún no se le hace entrega de las carpetas con los motivos y hechos por los que se requiere su versión.

“Yo no estoy huyendo a la justicia. Desde que comenzaron los procesos para mi persona y para el Gobierno, yo he estado apto para colaborar con la Fiscalía. Si la Fiscalía me dice que vaya ahorita, yo voy. No hay inconveniente, pero lamentablemente estoy siendo atacado por todos lados”, señaló en diálogo con RPP.

“Me parece que hasta los fiscales estuvieran en mi contra porque yo veo que no me están entregando las carpetas, necesito las carpetas para poder llegar, de lo contrario, cómo puedo hacer mi defensa”, agregó.