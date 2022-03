“Nos han robado”: congresistas muestran su malestar ante gol no cobrado a Perú contra Uruguay

Los congresistas de la República se pronunciaron luego de la derrota por 1-0 que sufrió Perú ante el combinado de Uruguay, en Montevideo, en la penúltima fecha de las eliminatorias al mundial de Qatar 2022. Los parlamentarios mostraron su indignación luego de que el árbitro no revisara en el VAR, en los últimos minutos, una pelota que podría haber sido gol para Perú, lo que hubiese empatado el encuentro.

“Nos han robado. Es increíble que el VAR no haya revisado el gol peruano. Nuestra selección merece ir al mundial y tenemos que apoyar hasta el final. ¡Vamos Perú! A levantarnos para que el martes seamos un solo corazón. ¡Arriba Perú!”, expresó la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.

“Nos han robado un gol”, dijo, por su parte, la legisladora no agrupada Susel Paredes, quien ingresó al Parlamento con el Partido Morado, mientras que su colega morado, Edward Málaga, manifestó: “Claro que entró. Fue gol para todos menos para el felón Anderson Daronco. Si esto no une al país, yo no sé qué. Robo desvergonzado. Esto debe poder ser apelable. Nos deben una respuesta. Abajo el VAR. ¡Arriba Perú!”.

Por su lado, Guillermo Bermejo de Perú Democrático sostuvo que “ese árbitro debe ser fujimorista. No hay otra explicación para este robo”. Asimismo, la legisladora Lady Camones, de Alianza para el Progreso (APP), y el derechista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, calificaron lo sucedido en Montevideo como un “robo”.

A su turno, Alejandro Cavero, de Avanza País, indicó que “ni Perú Libre nos roba con tanto descaro”. En tanto, la fujimorista Patricia Juárez (Fuerza Popular) señaló que lo sucedido “es un dejavu, otra vez nos robaron el partido y el árbitro no quiso ver el VAR. Es doblemente frustrante”.

La congresista Kelly Portalatino, de Perú Libre, también se manifestó. “Señores de la FIFA, no demuestren una mafia que siempre se ha especulado. No nos roben el mundial a nuestros hermanos peruanos. Señor Gareca fájese los pantalones en esta oportunidad, Perú le agradecerá”, tuiteó.

Quien también se pronunció fue la legisladora fujimorista Rosangella Barbarán. A través de su cuenta de Twitter señaló que “la selección peruana jugó hasta el final y logró empatar el partido. Lastimosamente, el árbitro le robó el punto que significa mucho para ir al mundial. No quiso ir al VAR pese al clamor de los seleccionados”.