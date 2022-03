Susel Paredes: “Uruguay no necesitaba robar para ir al Mundial”

La congresista no agrupada Susel Paredes, que entró al Congreso de la República tras postular con el Partido Morado, mostró su indignación luego de que el árbitro brasileño del Perú vs. Uruguay, Anderson Daronco, no revisará una jugada polémica que pudo significar el empate para el cuadro rojiblanco, que terminó perdiendo 1-0 ante los charrúas.

“¡Muy mal! (...) ¡Qué vergüenza! ¡Nos han robado un gol a los peruanos! Uruguay no necesitaba robar para ir al Mundial” , sostuvo la parlamentaria a través de su cuenta personal de Twitter. “¡La pelota entró! Fue gol”, añadió.

En la misma línea se pronunció su colega morado Edward Málaga. “Claro que entró. Fue gol para todos menos para el felón Anderson Daronco. Si esto no une al país, yo no sé qué. Robo desvergonzado. Esto debe poder ser apelable. Nos deben una respuesta. Abajo el VAR. ¡Arriba, Perú!”, escribió en un tuit.

Quien también se manifestó fue la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, quien señaló que “nos han robado. Es increíble que el VAR no haya revisado el gol peruano”. “Nuestra selección merece ir al mundial y tenemos que apoyar hasta el final. ¡Vamos Perú! A levantarnos para que el martes seamos un solo corazón. ¡Arriba, Perú!”, prolongó.

¿Cómo queda Perú en la tabla de eliminatorias?

Tras esta derrota, Perú se mantiene como quinto en la tabla de eliminatorias al mundial Qatar 2022 con 21 puntos. Tiene la obligación de vencer al seleccionado de Paraguay en el Estadio Nacional de Lima para hacerse con el repechaje. Detrás de la rojiblanca, actualmente, están Colombia con 20 unidades y Chile, con 19.

Por su parte, Uruguay, tras derrotar a la rojiblanca, sumó 25 puntos, los mismos que tiene Ecuador, con lo cual ambas selecciones clasificaron a Qatar 2022.