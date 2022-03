Castillo confirma que irá a responder al Congreso por moción de vacancia

El presidente de la República Pedro Castillo, confirmó que asistirá al Congreso el próximo lunes 28 de marzo a fin de responder ante la representación nacional por los cuestionamientos en su contra que motivaron la moción de vacancia presidencial. No obstante, Castillo señaló que “la prensa” está intentando desprestigiar a su gobierno a vísperas de su cita con el Legislativo.

“ La próxima semana estaremos en el Congreso para ir a responder de lo que se quiere hacer creer del gobierno . Esta semana, hoy día y mañana, hay una campaña demoledora contra el gobierno, sacando hasta el fin de semana algunos mensajes, montajes, algunos audios y algunos vídeos, para que esta prensa haga creer, estoy seguro que el Congreso no va a caer en eso”, indicó desde Puno.

El jefe de Estado ya había mencionado anteriormente su disponibilidad para acudir a responder las preguntas del Pleno, pues dijo que eso es lo que demanda su cargo.

“ Tengo que ir a donde me citen. Si me citan a la punta del cerro, a la punta del cerro iré; si me citan a un rincón del país, tengo que ir , porque no he venido a robarle un centavo a este país y el pueblo necesita que nos ordenemos”, manifestó este último lunes 21 de marzo.

En tanto, Pedro Castillo llegó este viernes a Puno para la entrega de viviendas bioclimáticas Sumaq Wasi en el centro poblado Isla Chilata.

Torres considera que Castillo podría ser “maltratado”

El primer ministro Aníbal Torres indicó que hay una posibilidad que el mandatario sea “maltratado” por los legisladores, al asistir ante la representación nacional.

“ Existe el peligro de que sea maltratado, así como cuando concurrimos para la cuestión de confianza hubo expresiones muy duras por parte de algunos congresistas . No quisiéramos que el presidente le ocurra eso”, expresó.

A su vez el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, informó que Castillo Terrones acudirá al Parlamento con su abogado.