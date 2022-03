Corte IDH podría anular directamente sentencia del TC que libera a Fujimori o recurrir al PJ

La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de liberar al expresidente Alberto Fujimori, luego de declarar fundado un habeas corpus en contra de la anulación de su indulto concedido en el 2017, abrió la puerta a que el caso sea llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), una instancia internacional que tiene ya una postura respecto a concederle la libertad al exmandatario, quien fue condenado por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos; recordemos que en octubre del 2018 se pronunció en contra y fue finalmente una sala de la Corte Suprema la que revocó la gracia presidencial.

En opinión de Walter Albán, abogado y exdefensor del Pueblo, existen argumentos suficientes como para que la Corte IDH ratifique lo expresado en el 2018 y se pronuncie en contra de la decisión del TC: “Se trata de una Corte seria, un órgano jurisdiccional que de ninguna manera va a permitir una burla como la que ya perpetró el Tribunal Constitucional con los votos de esas tres personas que ya se conocen. (…) Ya se advierte que la sentencia no tiene ningún fundamento, es realmente algo deleznable”, manifestó en diálogo con La República.

En esta línea, Albán anticipa que la Corte IDH emitirá —en los próximos meses— su decisión de dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Constitucional que libera a Fujimori, al ver burlada su decisión del 2018, debido a que el TC, lejos de atender lo que fue su preocupación por la invalidez del indulto otorgado por Pedro Pablo Kuczynski, hizo caso omiso a este argumento. Dicho cuestionamiento que fue ratificado por el Poder Judicial a través del fallo del juez Hugo Núñez Julca en octubre del 2018.

“Creo yo que la Corte va a estar mucho más decidida a ya no delegar a magistrados en el Perú o al sistema judicial peruano, sino que directamente va a decir que esta decisión no tiene ningún valor y tiene que ser dejada sin efecto. (…) La más probable es que la Corte ya no les pida a las autoridades jurisdiccionales peruanas que evalúen si está correctamente evaluado el indulto; ya no tendría sentido porque la Corte Suprema ya se pronunció. Lo más probables es que la Corte IDH directamente anule la sentencia del TC y eso significa que envía la decisión de nulidad al Poder Judicial para que ejecute y ya no se tenga que hacer ningún procedimiento adicional”, mencionó.

En cuando a la solicitud para que la Corte IDH revise el tema, Walter Albán detalla que las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos ya han tomado contacto con este organismo internacional. En razón de ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció —el último viernes 18 de marzo— que le daba un plazo hasta el 25 de marzo al Estado peruano para que informe sobre las medidas provisionales y sobre el referido fallo del TC: “Ya las víctimas se han dirigido a la Corte y la Corte IDH ya está en conocimiento y le han pedido información al Estado peruano”, explica.

Los magistrados Blume, Sardón y Ferrero fueron quien votaron a favor de liberar a Alberto Fujimori. Foto: La República

Otra posibilidad es que la Corte IDH recurra nuevamente al Poder Judicial

Si la Corte IDH no solicita la anulación directa de la sentencia del Tribunal Constitucional, este organismo podría seguir el mismo camino que recorrió en el 2018: solicitarlo a la Corte Suprema; así lo indicó Andy Carrión, abogado penalista, a este medio.

“La revocatoria de la decisión por parte del tribunal de la Corte Interamericana podría no tener un efecto inmediato. No es que la Corte IDH resuelva que se deje sin efecto (inmediatamente); en caso resuelva ello (dejar sin efecto la decisión del TC), diría que esto sea resuelto por otro tribunal, que es lo que la vez pasada sucedió y es por eso que Hugo Núñez Julca, con el Tribunal Supremo, tuvo que reevaluar esta decisión (del indulto) y eso es lo que haría. Directamente no podría tomar una decisión, pero sí remitirlo a una instancia distinta para que lo resuelva”, señaló.

