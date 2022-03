Chávez sobre acusaciones de plagio en tesis: “Me someto a las investigaciones, estoy tranquila”

La ministra de Trabajo, Betssy Chávez, se pronunció sobre la denuncia periodística revelada —el último domingo 27— por Panorama, en donde se advierte que la también congresista de Perú Democrático habría cometido un plagio en su tesis para obtener el título profesional de abogada en el año 2015.

Al respecto, la titular del Ministerio de Trabajo adelantó que se somete a las investigaciones frente a esta denuncia: “Cuando yo le explico a la directora de Comunicaciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), que fue la persona que me alertó (sobre el reportaje de Panorama), le digo que busquen lo que sea. Primero, yo me someto siempre a las investigaciones, estoy muy tranquila”, dijo a Exitosa.

Revelan un posible caso de plagio

Según el dominical, el documento de tesis de Betssy Chávez fue pasado por el programa Turnitin, especialmente usado en los centros de estudio para determinar si los trabajos presentan alguna copia de otra investigación, y se había determinado que la ministra habría plagiado el 49% de su tesis de la universidad.

“Hasta ahora, tengo mis documentos a la mano de mis encuestas de las veces que he realizado mi borrador de proyecto de investigación. (…) En mi pie de página mencionamos al autor y ese autor no lo vuelvo a colocar en mi bibliografía final, está en mi pie de página, pero no está en la página final. Eso es lo que ha pasado”, explica.