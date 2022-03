Bermejo sobre gol no cobrado en el Perú vs. Uruguay: “Ese árbitro debe ser fujimorista”

El congresista de Perú Democrático Guillermo Bermejo hizo sentir su malestar por el gol que no se cobró durante el partido de Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias a Qatar 2022, y que podría haberle dado el empate a la selección peruana.

“Ese árbitro debe ser fujimorista. No hay otra explicación para este robo”, escribió el parlamentario, haciendo una referencia a los partidarios de Fuerza Popular.

Guillermo Bermejo sobre gol no cobrado a Perú. Foto: Captura Twitter

Cuando faltaban pocos minutos para que acabe el partido entre Perú vs. Uruguay, Miguel Trauco sacó un potente disparo desde fuera del área que el arquero Rochet tapó. No obstante, el portero de Uruguay había cogido el balón dentro dentro del arco, pues el esférico había traspasado la raya, pero no convalidaron el tanto.

Cuando se jugaban los minutos finanes en el segundo tiempo, el lateral del Saint Etienne envió el balón a la portería de Rochet, quien quiso coger el balón. Lo polémico llegó a continuación, pues se metió dentro del arco con el esférico en las manos.

Lo más polémico no fue la jugada en sí, sino lo que vino a continuación. El árbitro no solo no convalidó el gol, sino que no el VAR no entró en escena para determinar si es que era una jugada válida o no.