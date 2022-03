Aníbal Torres se reunió con representante del Parlamento Andino y líderes de gremios

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se reunió este jueves 24 de marzo con representantes de gremios y líderes de partidos políticos; entre ellos, el vicepresidente por el Perú del Parlamento Andino, Fernando Arce (Perú Libre); el congresista de Somos Perú José Jerí y el secretario de Lima Metropolitana de Avanza País, Luis Flores.

De acuerdo al Portal de Transparencia de la PCM, en el encuentro también estuvieron presentes Alfredo Torero Díaz, de la Cámara de Comercio del Callao; Emma Huamaní Carrasco, del Sindicato de Trabajadores de Salud; Ricardo Pareja Fonseca, de los gremios de transportes; Jorge Vásquez Terrones, de los empresarios de Gamarra, entre otros.

Según el registro, los políticos y representantes de gremios ingresaron a las 9.10 a. m. a la sede de la PCM, ubicada en Cercado de Lima, y abandonaron el lugar horas después, a las 11.43 a. m. Esta reunión formó parte de los diálogos que sostiene el primer ministro previo a la convocatoria del Acuerdo Nacional, que se realizará este sábado 26 de marzo.

PUEDES VER: Castillo confirma que irá a responder al Congreso por moción de vacancia

A su salida, el parlamentario andino Arce declaró: “Hemos tenido una reunión exitosa con el doctor Aníbal Torres, en la cual, luego de las discrepancias, hemos visto por conveniente, y aceptando las propuestas y requerimientos de los diferentes representantes de las bancadas y de los gremios, promover y, en este caso, proponer la renovación del cuadro directivo de quienes conforman el Acuerdo Nacional ”.

“Hay algunas propuestas que se están dando y se darán a conocer los próximos días. Asistiremos también el día sábado a una reunión de trabajo conjunto para buscar la gobernabilidad y el entendimiento por el bien de nuestra patria”, agregó.

Por su parte, Luis Flores, de Avanza País, expresó: “Hemos planteado que el sábado no íbamos a asistir al Acuerdo Nacional, porque pensamos que necesitamos una renovación de los cuadros, ya que este acuerdo, a pesar de que ha tenido muchos acuerdos, todavía no ha tenido ningún informe ni mucho menos algún resultado. Entonces, por un tema de respeto a nuestros compatriotas agremiados, el día de hoy hemos asistido a explicarles el motivo por el cual no asistiríamos”.

“ Pero a bien ha tenido el primer ministro aceptar la propuesta de renovar los cuadros y realmente hacer de este Acuerdo Nacional una descentralización , para que realmente ellos puedan tener en esto un mecanismo de defensa ante sus derechos y realmente tengamos soluciones”, añadió.

Antes de esta reunión, el jefe del gabinete, Aníbal Torres, había mantenido una conversación en la PCM con la presidenta de Somos Perú, Patricia Li, y con el parlamentario de esta agrupación José Jerí.