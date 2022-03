RMP sobre Hernán Condori: “El 31 de marzo se vencen 2 millones de dosis”

El cuestionado Hernán Condori sigue al frente del Ministerio de Salud. Rosa María Palacios recordó que este sector es crítico debido a la pandemia de la COVID-19.

RMP recalcó que 15 millones de peruanos aún no tienen la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Esta caída en el ritmo de inmunización se debe, según Condori Machado, a que las personas ya no ven la gran mortandad que tuvo el Perú durante el 2020 y 2021.

“Como ya no se ve, la gente no toma conciencia de que esta enfermedad no ha desaparecido. Ya no acuden. Los puntos de vacunación están vacíos”, apuntó el ministro de Estado.

La letrada sostuvo que la respuesta de Condori es errada. De acuerdo a su análisis, el Ministerio de Salud (Minsa) no ha ejecutado una adecuada campaña para la aplicación de la tercera dosis. Agregó que los menores de 5 a 11 años pueden ser inoculados en las instalaciones de sus centros de estudio.

“El 31 de marzo se vencen 2 millones de dosis de AstraZeneca, no fue mentira lo que dijo el señor Ugarte (...) Tienen que ir a vacunarse, porque si viene una cuarta ola, va a tener más muertos que la tercera, porque no se está promoviendo (la vacunación)”, dijo.

Según la data del Minsa, en 40 días de la gestión de Hernán Condori, el ritmo de la vacunación ha bajado en 54% a nivel nacional. La abogada explicó que con el exministro Hernando Cevallos se inmunizaban 90.000 niños al día, mientras que ahora solo son 30.000.

Por otro lado, la conductora de “Sin guion” saludó la moción de censura contra Condori presentada por el congresista Diego Bazán. La iniciativa cuenta con el apoyo de Avanza País (10), Juntos por el Perú (2), Somos Perú (3), Renovación Popular (3), el Partido Morado (3), Alianza para el Progreso (7), Acción Popular (3) y los no agrupados (2).

Pese al crítico panorama, Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, defendió a Condori y aseguró que el titular está siendo atacado por el Colegio Médico del Perú (CMP), el cual, según el exgobernador de Junín, representa una “clase social distinta” a la de los médicos del pueblo.

“¿Qué están esperando en el Congreso? ¿Qué está esperando Fuerza Popular? ¿Por qué retiró la moción? ¿Por qué no ha querido firmar esta moción?”, preguntó.

Como una hipótesis, Palacios sostuvo que Fuerza Popular estaría respaldando a Hernán Condori, ya que este podría ser el encargado de controlar a la junta médica que verificará el estado de salud del expresidente Alberto Fujimori en Barbadillo.