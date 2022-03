Pedro Castillo lidera sesión del Consejo de Ministros este miércoles 23

Este miércoles 23 de marzo, el presidente de la República, Pedro Castillo, liderará una nueva sesión del Consejo de Ministros junto con el primer ministro, Aníbal Torres.

La reunión iniciaría a las 8.30 a. m. en la sede del Ejecutivo , de acuerdo con la información compartida por la Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno.

Esta será la primera sesión donde participará el nuevo ministro de Justicia, Félix Chero Medina, quien asumió la titularidad del Minjus el último sábado 19 en reemplazo del cuestionado Ángel Yldefonso. La designación de Chero Medina se dio tan solo cinco días después de que Yldefonso fuera interpelado por el pleno del Congreso.

En la víspera, el mandatario presidió la ceremonia de presentación de las cartas credenciales de embajadores de cuatro países. Con ello, se oficializaron sus labores diplomáticas en la nación. La actividad inició a las 3.00 p. m. y tuvo lugar en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno.

Los embajadores que asistieron al encuentro con el mandatario provinieron de Venezuela y Brasil. Los representantes de Portugal y Australia llegaron minutos después. Los participantes de la ceremonia fueron los diplomáticos Alexander Gabriel Yáñez Deleuze (Venezuela), Sergio França Danese (Brasil), Joaquim Alberto de Sousa Moreira de Lemos (Portugal) y Maree Misao Ringland (Australia).

Pedro Castillo sobre moción de vacancia en el Congreso: “Yo tengo que ir donde me citen”

El jefe de Estado anunció que asistirá al hemiciclo del Congreso el próximo lunes 28 de marzo, luego de que el Pleno admitiera a debate la moción de vacancia presidencial en su contra por incapacidad moral permanente que impulsó la bancada de Renovación Popular tras presuntos actos de corrupción dentro de Palacio de Gobierno.