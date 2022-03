Cerrón acusa de “racista y clasista” al CMP por cuestionar a Hernán Condori

Lo defiende. El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, volvió a defender al ministro de Salud, Hernán Condori, tras las críticas del Colegio Médico del Perú (CMP) por el lento avance en el proceso de vacunación contra el coronavirus .

En ese sentido, el sentenciado exgobernador regional de Junín señaló que los integrantes del CMP piensan que el Ministerio de Salud (Minsa) “es propiedad de ese sector”. Esto, luego que se presentara una moción de censura contra Condori Machado en el Congreso el último martes.

“El Minsa no es propiedad de los médicos de la élite oligarca, también es propiedad de los médicos del pueblo”, manifestó Cerrón durante la inauguración de escuelas políticas de Perú Libre.

En otro momento, se refirió a los cuestionamientos hacia Hernán Condori por haber promocionado en un video difundido en sus redes sociales el consumo de Cluster X2, o agua arracimada, producto no cuenta con propiedades curativas.

“Hace poco sucedió una polémica con el ministro de Salud y ahí vemos cómo el Colegio Médico del Perú comienza a atacar a su agremiado y duramente. Lógicamente, escondiendo dentro de ese ataque, tras el tema científico de que no habría postulado un medicamento reconocido, se esconde un racismo y un clasismo ”, expresó.

Presentan moción de censura contra Hernán Condori

El congresista Diego Bazán (Avanza País) presentó la moción de censura contra Hernán Condori, quien fue interpelado por la representación nacional el último miércoles 16 de marzo.

“ He presentado virtualmente la moción de censura en contra del señor Condori para que no siga ejerciendo el cargo de ministro de Salud. Agradezco a mis 32 valientes colegas congresistas que la firmaron. Juntos lograremos la censura de un ministro que no merece estar en el cargo”, indicó Bazán en un tuit.

El pedido para cesar del cargo a Hernán Condori es respaldado por parlamentarios de Avanza País, Acción Popular, Juntos por el Perú, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Somos Perú y no agrupados.

Por otro lado, pese a que en un inicio la bancada de Fuerza Popular buscaba la censura directa del titular del Minsa, en este documento no se registra la rúbrica de algún fujimorista.