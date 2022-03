Bazán sobre moción de censura contra Condori: Tengo la confianza de que FP se sumará al voto

El legislador por Avanza País Diego Bazán manifestó que espera que la bancada de Fuerza Popular vote a favor de moción de censura contra el ministro de Salud, Hernán Condori, pese a no haberla firmado para poder presentarla en mesa de partes del Congreso.

Bazán Calderón recalcó que su bancada no consideró a Condori Machado como la persona idónea para dirigir el Ministerio de Salud desde su nombramiento y recalcó que se necesitan más de 60 votos para lograr que ya no continúe como titular de la cartera.

“Hoy pedí en la mañana a cuatro valientes que se sumen a esta moción de censura, conseguimos finalmente esas firmas. Hemos dado un primer paso, esto no es el fin, el fin es que el señor Condori se vaya y para eso necesitamos 66 votos. En ese sentido, tengo la confianza y la esperanza de que Fuerza Popular se va a sumar a este grupo de congresistas que votará a favor para se vaya el señor Condori ”, expresó.

El parlamentario de Avanza País decidió mantenerse al margen de la decisión de Fuerza Popular y prefirió no realizar especulaciones al respecto. Sin embargo, afirmó que algunos colegas fujimoristas le comentaron que eran muy respetuosos de una posible votación en bloque.

“Espero madurez política de todas las bancadas y espero que se sumen con los votos, no solo de Fuerza Popular, sino congresistas que no se han sumado , que si sumamos los congresistas de partidos políticos de algunos que han firmado, pero que finalmente no se han sumado, tenemos los 66 votos. En ese sentido, tenemos que ser consecuentes con el país y despojarnos de cualquier interés político y directamente sacar al señor Condori el día de la votación”, dijo.

En otro momento, Diego Bazán consideró que todavía hay ministros de Estado por interpelar, como Félix Chero (Minjus), Nicolas Bustamante (MTC) y Óscar Zea (Midagri).

Vacancia del presidente Pedro Castillo

De acuerdo con el parlamentario, la bancada de Avanza país mantiene firma su postura de votar a favor de la vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones.