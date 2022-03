Martha Moyano: Fuerza Popular votará a favor de la censura del ministro de Salud

La congresista fujimorista Martha Moyano afirmó que la bancada de Fuerza Popular votará a favor de la censura contra el ministro de Salud, Hernán Condori, la cual fue presentada con 33 firmas a mesa de partes del Congreso este martes 22 de marzo.

Al respecto, la legisladora indicó que el respaldo a la censura es un acuerdo de bancada, esto en referencia a la postura de Renovación Popular, quienes le dieron un plazo de 30 días al titular de Salud para enmendar sus errores.

En ese sentido, restó importancia al hecho de no adherirse a la moción impulsada por el parlamentario de Avanza País Diego Bazán, la cual tuvo el respaldo de congresistas de seis bancadas y de los no agrupados.

”Hay una bancada (Renovación Popular) que le dio 30 días de gracia al señor Condori y ahora no cumplen con los 30 días y se suman a la censura. Censura que vamos a apoyar porque es un acuerdo de bancada, no se trata de firmarla o no, se trata de nuestra posición como bancada ”, dijo a RPP.

Hernán Condori: presentan moción de censura contra el ministro de Salud

El congresista de Avanza País Diego Bazán presentó el martes 22 la moción de censura contra el cuestionado ministro de Salud, Hernán Condori, quien fue interpelado por la representación nacional el último miércoles.

El pedido para cesar del cargo a Condori Machado es respaldado por parlamentarios de Avanza País, Acción Popular, Juntos por el Perú, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Somos Perú y no agrupados.

A pesar de que en un inicio la bancada de Fuerza Popular buscaba la censura directa del titular del Minsa, en este documento no se registra la rúbrica de algún fujimorista.