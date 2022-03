Congreso: fujicerronismo rechaza propuesta de adelanto de elecciones

Los extremos se juntan una vez más. La propuesta del expresidente Francisco Sagasti, que propone recolección de firmas para presentar ante el Congreso un proyecto de ley de adelanto de elecciones generales, ha recibido un notorio rechazo por parte de la extrema derecha y el cerronismo parlamentario de Perú Libre. Desde su anuncio, políticos como Vladimir Cerrón, Jorge Montoya, entre otros, han descalificado la iniciativa que, para varios analistas, es un camino viable que detendría la confrontación Congreso-Ejecutivo.

La iniciativa ha sido criticada por congresistas de Perú Libre, alegando que “no respeta el voto popular” y demandando que Pedro Castillo termine su mandato. El expremier y congresista del lápiz Guido Bellido cuestionó a Sagasti. Dice que es un “auspiciador de los caviares”, los cuales —según él— se encuentran “expectorados del Gobierno que ilegítimamente tenían”. En esa misma línea se pronunció Silvana Robles, vocera alterna de la bancada oficialista. Ella cree que aceptar esa propuesta sería promover una forma de vacancia. “Les guste o no les guste, son cinco años los que el presidente Castillo debe gobernar el Perú dentro de sus errores, autocríticas y aciertos”, declaró a esta redacción.

Por su parte, el fujimorismo cerró filas con el ala cerronista atacando el planteamiento de Sagasti. Así, Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) opinó que esta propuesta contraviene a lo establecido por la Constitución, y agregó que este escenario le conviene al Partido Morado. “Quiere poder tener la opción de que haya nuevas elecciones pronto, a ver si saca un congresista más de los tres que tiene. Probablemente se quede corto y se quede con un congresista”, manifestó a este diario.

En tanto, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, mencionó que este planteamiento se parece mucho al que evaluó el Ejecutivo. “Creo que están en combinación o ‘han hecho clic’ entre lo que piensan”, dijo. Añadió que el Parlamento debe ser el filtro en este tipo de casos. Comentó además que los cambios permanentes no ayudan a la estabilidad del país, pero que esta propuesta “es respetable como la de cualquier otro ciudadano”.

El portavoz alterno de la bancada Renovación Popular, Alejandro Muñante, consideró que si el adelanto de elecciones es visto como la única salida, entonces se persigue una “consigna política”. Agregó que la crisis institucional del país fue agravada por “caviares” que son los que piden “que se vayan todos”.

Para los analistas políticos Martín Tanaka, Percy Medina y el ex defensor del pueblo Walter Albán, la propuesta de Sagasti de adelantar las elecciones generales —por medio de la recolección de aproximadamente 75.000 firmas— es una opción para salir de la crisis política, pero requiere del impulso de la ciudadanía para organizarse.

PUEDES VER: Congreso confirmaría ambición de poder si rechaza propuesta para nuevas elecciones

Para Martín Tanaka, si bien es prematuro hablar de adelanto de elecciones, la de Sagasti es una propuesta interesante en caso de que el escenario político se complique más.

“En este momento es prematuro hablar de adelanto de elecciones, pero si es que la situación se deteriora más, podría ponerse en agenda”, señaló.

Tanaka agregó que para proceder a la recolección de firmas se requerirá de un gran esfuerzo de personas de diversas organizaciones. “No es nada fácil, se necesita que se involucren diferentes organizaciones sociales, debería ser el punto de partida para un esfuerzo muy amplio”, precisó.

Idea. Planteamiento de Sagasti unió a congresistas de Perú Libre y de Fuerza Popular. Foto: difusión

Por otro lado, según Percy Medina, de Idea Internacional, lo dicho por el expresidente se trata de un planteamiento apropiado, dado que recae en las voluntad de los peruanos y no de una bancada parlamentaria.

“Es una propuesta que tendría la legitimidad de 75.000 firmas detrás, tendría un impulso diferente a que si esto fuera presentando por un grupo parlamentario. Es una salida posible”, apuntó.

No obstante, Medina advirtió que de realizarse elecciones generales con las mismas reglas de las del año 2021, el resultado será muy parecido. En ese sentido, indicó que es importante que se vaya de la mano con reformas políticas y electorales.

Indicó también que el planteamiento de Sagasti requeriría de una organización ciudadana y recursos que en este momento no parecen existir. “Tendría que haber algún mecanismo organizativo para hacerlo viable porque eso no va a ser posible de manera espontánea y sin una articulación más formal, así no es posible”, subrayó Medina.

Según Walter Albán, la idea de Sagasti es de una gran implicancia. “Es importante en medio del desconcierto en que estamos la gran mayoría de los peruanos, asistiendo a una confrontación cínica entre el Gobierno y la oposición”, dijo.

Agregó que no será tan difícil impulsar esta movilización porque hay organizaciones de la sociedad civil con alta disposición para articularse.

“Lo único que va quedando claro es que si no nos movilizamos como sociedad, este asunto puede continuar degenerándose y tornarse irreversible”, sentenció Albán.

López en desacuerdo con iniciativa

El secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gerónimo López, expresó su rechazo a la iniciativa de Francisco Sagasti.

“La propuesta del expresidente responde a los intereses del poder económico y de los partidos de derecha como el fujimorismo”, afirmó el dirigente.

Según López, se debe respetar la democracia y la voluntad de quienes votaron por Castillo como presidente de la República por el periodo de cinco años.

“El pueblo ha elegido un gobierno con el voto popular, se tiene que respetar la democracia, se tiene que respetar el voto de los peruanos que han elegido a un gobierno por cinco años”, indicó el vocero de la CGTP.

El dirigente sindical manifestó además que Castillo tiene que cumplir con sus promesas de cambio.