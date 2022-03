¿Dónde está el exsecretario de la Presidencia Bruno Pacheco?

El exsecretario de la Presidencia Bruno Pacheco volvió a desacatar, por segunda vez, una citación de la fiscal de lavado de activos Luz Taquire Reynoso para presentarse a declarar en la investigación de corroboración de la declaración en colaboración eficaz de Karelim López.

Según su abogado, José Núñez, este no se presentó a declarar porque la Fiscalía no cumplió con informarle los motivos y hechos por los que se requiere su declaración, lo que le impide ejercer su derecho de defensa.

“La Fiscalía no ha cumplido hasta la fecha con entregar la carpeta fiscal que había sido requerida; entonces, ¿de qué se le puede asesorar a mi defendido si no sabe de qué se le acusa o los cargos por los cuales debe responder? Ese es el motivo por el cual mi defendido a la fecha no ha acudido y se está pidiendo de manera oportuna la reprogramación”, declaró Núñez en Radio Programas del Perú.

El video

José Núñez subrayó que una vez que se le notifique, Bruno Pacheco está dispuesto a presentarse a declarar y contar toda su verdad, tal como lo anunció en un video que difundió en sus redes sociales, el 12 de marzo último.

“Estoy dispuesto a ser colaborador con la justicia y contar la verdad en todos los casos que se me vinculan. Tengan la seguridad de que si alguien es culpable o inocente lo diré, pero eso será ante un juez o un fiscal. Creo que un ser humano tiene su límite y yo llegue al mío”, afirmó Pacheco en el video.

El 14 de marzo faltó a una primera citación de la fiscal Taquire. Hasta ese momento se había presentado a declarar a todas las citaciones que le habían hecho los fiscales anticorrupción y la Fiscalía de la Nación, en las diversas investigaciones en su contra por sus vinculos con Karelim López y el hallazgo de 20.000 dólares en su despacho en Palacio de Gobierno.

El primero de marzo, días después que trascendiera la declaración de colaboración eficaz, acudió a declarar ante el fiscal supremo adjunto Ramiro González en la investigación por enriquecimiento ilícito.

Desde entonces, salvo en el video, las autoridades no lo han vuelto a ver. A pedido de la fiscal provincial anticorrupción Karla Zecenarro, el 8 de diciembre, la jueza Ingrid Estacio Soria, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, impuso al exsecretario de la Presidencia ocho meses de impedimento de salida del país.

Pacheco indicó que sería "colaborador" de la justicia. Foto: Antonio Melgarejo/La República

Migraciones

Según los registros de la Dirección de Migraciones, Bruno Pacheco permanece en el Perú. Al menos, no ha viajado al exterior utilizando las vías legales, ya sea por el aeropuerto o en las fronteras terrestres.

En su declaración de colaboración eficaz, Karelim López afirmó que Pacheco Castillo, tras el escándalo de los mensajes con el jefe de la Sunat, le había solicitado al presidente Pedro Castillo que lo saque al exterior con asilo político.

Por eso, la posibilidad de que decida ocultarse en el exterior no puede descartarse. Hasta ahora, la Fiscalía no tiene pruebas o indicios para sustentar una detención o prisión preliminar, salvo la presión mediática y política.

En caso de que salga del país y sea ubicado en el exterior, el Perú tendría que pedir su extradición y entonces la presión mediática no será suficiente para lograr su repatriación. López, de la declaración que ha trascendido, no lo acusa de hechos ilícitos concretos.

Por esto mismo, su abogado le habría recomendado no presentarse a declarar hasta que la fiscal le informe su estatus legal, es decir si se requiere su declaración como testigo, investigado o aspirante a colaborador eficaz, los posibles delitos que se le atribuirían y los hechos sobre los que debe declarar.

La fiscal Luz Taquire puede negarse a entregarle esa información señalando que se trata de una indagación en el trámite de una colaboración eficaz. Pero si pide su detención preliminar o una prisión preventiva, se verá obligada a mostrar los indicios o pruebas que tiene.

Otra posibilidad es que Pacheco permanezca en su casa viendo televisión y lo que busca es presionar a la fiscal de lavado de activos a formalizar cargos en su contra. Esos cargos podrían colisionar con las investigaciones que ya realizan los fiscales anticorrupción, a los que ya declaró.

Evalúan detenciones preliminares

La fiscalía anticorrupción y de lavado de activos estarían evaluando pedir detenciones preliminares o prisiones preventivas, como parte de la guerra interna del Ministerio Público, ad portas de un cambio en el despacho de la Fiscalía de la Nación.

“Las investigaciones al entorno del presidente Pedro Castillo se ha convertido en un “botín de guerra” entre las fiscalías. El primero que logre una detención cree que tendrá más apoyo mediático”, de acuerdo con un alto funcionario del Ministerio Público.

Según las fuentes, antes del 28 de marzo, se ordenaría la detención de Bruno Pacheco y los sobrinos Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo y Rudbel Oblitas Paredes, entre otros.