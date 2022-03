Bruno Pacheco dice no huirle a la justicia: “Si la Fiscalía me dice que vaya ahorita, yo voy”

A más de una semana de publicar un video donde anuncia su ofrecimiento de ser un “colaborador” de la justicia, el exsecretario de la Presidencia Bruno Pacheco respondió a los cuestionamientos por su ausencia en las últimas dos citaciones fiscales, en el marco de las investigaciones que se siguen en su contra.

El exfuncionario insistió en que está apto a cooperar con la Fiscalía, pero que considera que está siendo “atacado por todos lados” y que no se le han entregado los documentos necesarios para que pueda planificar su defensa.

“Yo no estoy huyendo a la justicia. Desde que comenzaron los procesos para mi persona y para el Gobierno, yo he estado apto para colaborar con la Fiscalía. Si la Fiscalía me dice que vaya ahorita, yo voy. No hay inconveniente, pero lamentablemente estoy siendo atacado por todos lados”, indicó el exsecretario de Palacio.

Agregó que percibe una intención de las autoridades en su contra. “Me parece que hasta los fiscales estuvieran en mi contra porque yo veo que no me están entregando las carpetas, necesito las carpetas para poder llegar, de lo contrario, cómo puedo hacer mi defensa”, sostuvo.

Sin embargo, tanto en la citación del lunes 14 y del martes 22 de marzo, Pacheco no concurrió a brindar su testimonio en calidad de investigado ante la fiscal de Lavado de Activos, Luz Taquire Reynoso, quien también fue la encargada de interrogar a la empresaria Karelim López.