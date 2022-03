Aníbal Torres: Ejecutivo prepara recurso ante fallo del TC que libera a Fujimori

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, anunció que el Ejecutivo prepara un recurso ante el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que restituye el indulto al expresidente Alberto Fujimori. El anuncio fue realizado durante la conferencia de prensa de este miércoles 23 de marzo tras reunión de ministros de Estado en la PCM.

“Esos hechos no deben quedar impunes, porque se pueden repetir. Pero nosotros vamos a actuar dentro del marco de la ley. El TC ha dictado esa sentencia, esa sentencia se tiene que acatar. Eso no quiere decir que no sea impugnada”, dijo Torres.

El último jueves 17, el TC falló a favor de declarar fundado el recurso presentado contra la sentencia que anuló el indulto humanitario al condenado Alberto Fujimori, concedido por el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2017, con la finalidad de salvarse de ser vacado por el Congreso de esa época.

Indulto de Alberto Fujimori fue anulado en el 2018

El indulto a Alberto Fujimori fue anulado en octubre de 2018, cuando la Corte Suprema tomó una decisión en contra disponiendo su captura inmediata y posterior encarcelamiento. Esto debido a que tanto las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta cuentan con resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y no se adecuan a las normas que se establecen en cuanto al otorgamiento de indultos humanitarios al estar referidas a prisioneros condenados por crímenes de lesa humanidad.

En la resolución del magistrado supremo Hugo Núñez Julca también se analizaron los hechos que llevaron a Kuczynski a firmar el indulto. Se cuestionó la forma y se detectaron algunas irregularidades del trámite concedido por parte del entonces presidente. El último jueves 17 de marzo, el TC falló a favor del expresidente Alberto Fujimori y ordenó su inmediata liberación.