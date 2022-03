RMP sobre adelanto de elecciones: “El problema es que se necesitan 66 votos en el Congreso”

Rosa María Palacios, al igual que Augusto Álvarez Rodrich, consideró que Pedro Castillo tiene un modus operandi para trabajar. Primero, protege a aquel funcionario cuestionado. Luego, al estar acorralado, lo destituye, pero coloca a alguien con el mismo perfil y el ahora exfuncionario es repuesto en otra institución del Estado.

La renuncia de Hugo Chávez Arévalo a la gerencia general de PertroPerú, según Palacios, fue un alivio para los trabajadores de la empresa estatal y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). No obstante, la tranquilidad no duró mucho.

PetroPerú anunció que el reemplazo de Chávez Arévalo será Fernando de la Torre, quien ocupaba el cargo de gerente corporativo de Finanzas. La abogada resaltó que estos dos personajes son bastante cercanos. Agregó que el nuevo funcionario también es responsable de la crisis que afronta la petrolera.

“El Ministerio de Energía y Minas o no entiende o continúa en la negación total de la realidad. Tenemos un comunicado de la Contraloría a Fernando de la Torre explicándole que parte de la culpa de lo que ha pasado en PetroPerú es de él y no de la Contraloría, porque él, junto a Hugo Chávez, decidieron cambiar las condiciones de la auditoría contable con PwC (...) Es el mismo problema, no ha cambiado”, detalló.

Asimismo, la conductora de “Sin guion” especificó que es jurídicamente imposible dar “respaldo absoluto” a la entiedad, como lo ha solicitado PetroPerú al convocar a una Junta General de Accionistas.

“El MEF no tiene por qué pagar las deudas de PetroPerú, no tiene que sacrificar escuelas, vacunación, hospitales por la incompetencia de una argollita de primos, sobrinos que se ha metido a manejar la empresa pública más grande del Perú (...) ¿Qué parte no entiende Pedro Castillo que su modus operandi va a terminar afectando el bolsillo de todos los peruanos?”, lamentó.

Sagasti pide firmas

Para el expresidente Francisco Sagasti, la situación política en el Perú ya no da para más. Según su análisis, Pedro Castillo ya no puede gobernar y el Congreso ha sido incapaz de cumplir con su papel legislador y fiscalizador.

¿Cuál es la salida? Sagasti propone recolectar 75.000 firmas para adelantar elecciones. Esta iniciativa ciudadana sería presentada como una reforma constitucional ante el Congreso. La institución de María del Carmen Alva debería aprobarla con al menos 66 votos para, posteriormente, ir a un referéndum.

“El problema es que se necesitan 66 votos en el Congreso y no los hay, ojalá los hubiera, porque un adelanto de elecciones significa que todos se van, pero no se quieren ir, ese es el problema”, precisó.