Presidente Castillo recibió cartas credenciales de embajadores de 4 países

El presidente de la República, Pedro Castillo, este martes 22, presidió la ceremonia de presentación de las cartas credenciales de embajadores de cuatro países. Con ello, se oficializan sus labores diplomáticas en el país. La actividad inició a las 3.00 p. m. y tuvo lugar en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno, tal como informó la Secretaría de Prensa.

Los embajadores que asistieron al encuentro con el mandatario provinieron de Venezuela y Brasil. Los representantes de Portugal y Australia llegarían minutos después. Los participantes de la ceremonia fueron los diplomáticos Alexander Gabriel Yáñez Deleuze (Venezuela), Sergio França Danese (Brasil), Joaquim Alberto de Sousa Moreira de Lemos (Portugal) y Maree Misao Ringland (Australia).

Cabe resaltar que las reuniones públicas fueron breves, ya que posteriormente sostendrían una audiencia privada con Castillo Terrones.

En la víspera, el jefe de Estado asistió a la ceremonia por el inicio del año escolar 2022 en la institución educativa pública 527 Niño Jesús de Praga, ubicada en el distrito de Pachacámac.

PUEDES VER: Congresista Bazán asegura que le faltan 4 firmas para presentar moción de censura contra Condori

Pedro Castillo asegura que asistirá al Congreso este lunes 28

Este lunes 28 de marzo se ha planificado que el pleno del Congreso debata y vote por la moción de vacancia presidencial. En ese sentido, ha sido una gran interrogante saber si el mandatario Pedro Castillo asistirá a la sede del Parlamento u optará por enviar a su abogado, ya que el último 15 de marzo acudió a la sede Legislativa para responder varios de los puntos contemplados en la moción de vacancia.