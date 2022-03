Carlos Alva sobre moción de vacancia contra Pedro Castillo: “El Congreso tiene que escucharlo”

El congresista de Acción Popular y presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Carlos Alva, señaló que esperan que presidente Pedro Castillo acuda el próximo lunes 28 de marzo a las 3.00 p. m. al hemiciclo a fin de que brinde respuestas ante la representación nacional y la ciudadanía, y de esta forma pueda defenderse de los cuestionamientos en su contra.

“ El Pleno espera al presidente, el Congreso tiene que escucharlo. Yo creo que tiene que asistir por el bienestar de la democracia, y lo esperamos el lunes a las tres de la tarde ”, declaró para Canal N.

“Nosotros le hemos hecho unas preguntas y él tiene que venir. Es un tema de que tiene que haber respeto entre el Ejecutivo y el Legislativo”, añadió el acciopopulista.

El legislador consideró que esa cita era propicia para que el jefe de Estado declare “cara a cara” ante el Parlamento. Añadió que el diálogo entre ambos poderes siempre debe darse a fin de recibir una explicación, pues “por eso estamos en un país democrático” .

Planean interpelar a Carlos Palacios, ministro de Energía y Minas

De otro lado, el titular de la Comisión de Energía y Minas del Congreso manifestó que han evaluado presentar una interpelación en contra del ministro Carlos Palacios, jefe del sector en mención, por haber avalado al renunciante presidente de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo.

“La idea es pedir una interpelación futura por el tema de avalar al señor Hugo Chávez en un momento que no era propicio. Desde la comisión venimos pidiendo la renuncia de Hugo Chávez desde la semana pasada por el tema de poner en riesgo a la gran empresa Petroperú y llegar a tener bonos basura, como los llamaban. Eso no puede pasar en ninguna empresa del Estado ”, informó Carlos Alva.

Pedro Castillo asegura que asistirá al Congreso este lunes 28