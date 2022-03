Óscar Díaz: “Esta es una combi asesina hecha Gobierno”

Tras ocho meses en la Presidencia de la República, Pedro Castillo no aprende de sus errores y continúa nombrando a gente poco capacitada, como en Petroperú, donde Hugo Chávez, personaje cercano al presidente, ha sido reemplazado por Fernando de la Torre en la gerencia general de la empresa petrolera.

Para Óscar Díaz, periodista y analista político, el Perú está pasando de una sociedad inmoral, donde se ensalzaba la viveza, a una amoral. Agregó que en el Gobierno de Castillo Terrones se está normalizando la impunidad y la mediocridad.

“Por muchísimo menos se hubiesen vacado a Alan García, Toledo o Humala”, expuso.

En otro momento, se refirió a la propuesta del expresidente Francisco Sagasti, la cual consiste en recolectar 75.000 firmas de ciudadanos para solicitar el adelanto de elecciones como una salida política constitucional.

Díaz sustentó que la idea es impracticable, ya que la iniciativa ciudadana tiene que pasar por el Congreso de la República. La institución de María del Carmen Alva, quien ya se mostró en contra de la propuesta, tendría que dar 87 votos en dos legislaturas o 66 en una para, posteriormente, convocar a un referéndum.

Recordó que, hace un mes, la encuesta de Ipsos reveló que tanto Lima como el resto de regiones del país compartían la idea de que si Pedro Castillo y Dina Boluarte salían del poder, era necesario convocar elecciones generales.

“Hasta hoy (los congresistas) no entienden nada. Yo escucho a la presidenta, pero no entiende nada, no saben dónde están. Creen que están en el año de “El perro del hortelano” de Alan García. Están como los políticos de Chile antes de Boric”, comentó.

El analista político sostuvo que los peruanos ya han comprendido que vivimos un desgobierno. “Esta es una combi asesina hecha Gobierno”, dijo.

Pese a este escenario, sostuvo que es poco probable que el lunes 28 de marzo el presidente de la República sea vacado por el Parlamento. Primero, porque el Legislativo no desea perder el poder y ha decidido quedarse junto a Castillo.

En segundo lugar, está Vladimir Cerrón, quien posee una facción dentro de la bancada de Perú Libre con 17 votos, los cuales son claves para decidir la permanencia de Pedro Castillo.