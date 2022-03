Cevallos cuestiona trabajo de Condori en el Minsa: “No está siendo muy claro con la población”

El exministro de Salud Hernando Cevallos cuestionó el trabajo que viene realizando Hernán Condori, actual titular del Minsa, al frente de esta cartera. Considera que es poco claro respecto al ritmo de la vacunación. Advierte, además, un debilitamiento en las estrategias de la lucha contra la COVID-19, lo que pone en peligro a la población. En ese sentido, le pidió más claridad sobre el tema.

“Yo creo que no es una aseveración correcta, no está siendo muy claro con la población y esto no ayuda para nada. Decirle a la población que estamos avanzando bien en la vacunación no es generarle una preocupación sana y honesta, que es la que necesitamos que la población tenga para que vayan a vacunarse y no sentirse completamente seguros (…) Si digo: ‘Estamos bien’, ¿qué mensaje estoy dando? Eso no ayuda”, declaró a RPP.

Condori no sería la persona idónea para liderar el Minsa

El último 16 de marzo, Hernán Condori fue interpelado en el Congreso de la República, ante señalamientos de falta de idoneidad para ocupar el cargo. Durante esta jornada, aseguró que nunca recetó “agua arracimada” a pacientes, como indican algunas denuncias periodísticas. También negó estar involucrado en presuntos actos de corrupción y haber caído en malas prácticas médicas al no tener los estudios requeridos para realizar ecografías para controles prenatales.

Ante ello, Hernando Cevallos insistió en que considera que Condori no es el mejor profesional para liderar el Minsa, al señalarlo como una persona que genera divisiones antes que los consensos que necesita el sector salud. Esto, debido a la denuncia del actual ministro sobre que existiría una presunta mafia dentro de la cartera que dirige que está detrás del pedido de su salida del cargo. Cevallos solicitó menos acusaciones y más pruebas concretas.