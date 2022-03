Bustamante: “Me parece inútil presentar mociones de vacancia que no prosperan, se pierde el tiempo”

El congresista de Fuerza Popular Ernesto Bustamante no cree que este lunes 28 de marzo se lleguen a los 87 votos necesarios para que se concrete la vacancia del presidente de la República, Pedro Castillo, por presunta incapacidad moral permanente.

Asimismo, en diálogo con La República, al ser consultado sobre la propuesta de Francisco Sagasti para adelantar elecciones, Bustamante aseguró que una iniciativa como tal “rompe con el sentido de continuidad de la Constitución” y que “el presidente Castillo ha sido elegido por cinco años”.

“Él debería gobernar los cinco años, eso sería lo correcto y oportuno. Constitucionalmente también es posible que hayan mociones de vacancia, como las ha estado habiendo. Pero yo no creo que prospere la moción de vacancia que se verá el lunes. Pero, bueno, el presidente va a tener la oportunidad para que exponga sus puntos de vista (sobre los cuestionamientos en su contra) ”, dijo el parlamentario.

“Lo que le conviene al Perú es que realmente tenga una continuidad en el Ejecutivo, sería lo ideal que las cosas se corrijan, que haya un nombramiento de ministros idóneos, que no haya corrupción y que no haya tanta confrontación”, agregó.

El también presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores aseveró que Castillo Terrones “debe tomar con modestia” el hecho de que actualmente no se tengan los votos requeridos para cesarlo del cargo.

“Él no puede pasarse los siguientes cuatro años con una moción de vacancia cada dos meses. Así no se puede gobernar. Si él tiene un gabinete, no voy a decir de consenso, pero por lo menos bien escogido (...) entonces tendrá un Gobierno bueno”, apuntó.

Ernesto Bustamante considera que vacancias fallidas no desgastan la imagen del Congreso

En otro punto de la entrevista con este medio, Ernesto Bustamante indicó que no cree que los intentos de un sector del Parlamento por vacar al presidente Pedro Castillo menoscabe la imagen del Congreso, ya que “es una función hacer control político”.

“A mí me parece que es inútil estar presentando mociones de vacancia que no prosperan porque se pierde el tiempo. El Congreso debería estar evaluando proyectos de ley y sacando dictámenes en vez de estar interpelando, censurando y haciendo mociones de vacancia. Todo eso toma tiempo. El problema es que esa es la función de control político. Uno tampoco puede como congresista dejar de cumplir esa misión de decirle al Ejecutivo que se corrija”, puntualizó.

Según Bustamante Donayre, producto del trabajo de la oposición es que se ha renovado hasta en cuatro ocasiones al Consejo de Ministros, porque “sino estaríamos con el primer gabinete (liderado por Guido Bellido) todavía”.

“Ha habido ministros buenos como el doctor Cevallos, quien hizo una muy buena labor en el Ministerio de Salud. (Pero) lo cambiaron. O sea, cambian a los ministros que no tienen que cambiar y ponen a un ministro que se pelea con el Colegio Médico”, acotó.