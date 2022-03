Control Interno revisará queja contra fiscal José Domingo Pérez

La Oficina Desconcentrada de Control Interno (ODCI) de Lima tiene en sus manos la decisión de reabrir o confirmar el archivo de una investigación (proceso disciplinario) contra el fiscal José Domingo Pérez en el contexto del caso Cócteles.

Así lo ordenó la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público en una resolución del 8 de febrero pasado tras una apelación que hizo la defensa legal de Fuerza Popular, el abogado Elio Riera, en diciembre de 2020 para revertir el archivo de dicha investigación contra Domingo Pérez.

En aquella oportunidad, la ODCI sostuvo que no hubo ninguna falta administrativa en el fiscal Pérez, contra quien se sostuvo dos presuntas irregularidades en la queja planteada por Fuerza Popular: no atender la solicitud del partido a tener acceso a copias digitalizadas del expediente, y no haber aceptado suspender actividades (visualización de copias espejo de dispositivos y videos) que requerían la presencia de los investigados en agosto y noviembre de 2020 durante la primera ola del COVID-19 .

Resolución de la Fiscalía Suprema de Control Interno.

Acorde con el documento al que accedió La República, el 22 de diciembre de 2020 la defensa de Fuerza Popular insistió en que no se archive la queja contra José Domingo Pérez y apeló. Así, la Fiscalía Suprema de Control Interno anuló su decisión y ordenó recientemente que la ODCI que revise de nuevo la queja para determinar si confirma su archivo o reabre la investigación contra Domingo Pérez.

Según la Fiscalía Suprema, la ODCI no sustentó adecuadamente su decisión de archivo puesto que “no presentan todos los elementos fácticos y jurídicos que justificarían de manera suficiente y razonable la decisión, o que permitirían verificar la razonabilidad de esta”. En otras palabras, no se pronunció sobre la facultad de Pérez de coordinar con el personal administrativo de su despacho en el equipo especial Lava Jato para alcanzar las copias solicitadas por Fuerza Popular en 2020 .

Fundamentos de la resolución que ordena una nueva revisión de la ODCI.

Por estas razones en conjunto, el fiscal supremo adjunto de Control Interno, Jorge Bernal Cavero, dispuso que se revise la queja y emita pronunciamiento si abre o no investigación contra Domingo Pérez.

Al respecto, Elio Riera, que interpuso la queja en representación de Fuerza Popular y ejerce actualmente la defensa de Alberto Fujimori Fujimori, indicó que la decisión de la Fiscalía Suprema “es coherente con los recursos de impugnación que formulamos como abogados en su momento. En efecto, existieron a nuestro entender omisiones funcionales de carácter administrativo que deben ser investigadas más a fondo en concordancia con el derecho al debido proceso y el principio de objetividad que deben mantener los fiscales”.

Caso Cócteles

José Domingo Pérez condujo la investigación contra Keiko Fujimori, Fuerza Popular y varios de los involucrados en la recepción del US$1.000.000 de Odebrecht en 2011 así como la recepción de dinero fuera del sistema bancario para la campaña presidencial del 2016.

Por aquellos y otra cantidad de hechos graves, Pérez acusó en marzo de 2021 a Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama y otros vinculados a su grupo cercano a 30 años de cárcel por organización criminal, asociación ilícita, lavado de activos, obstrucción a la justicia, falsa declaración y falsedad genérica.

Actualmente, el caso continúa siendo revisado por el juez Víctor Zúñiga Urday para determinar en el transcurso de estos meses si el caso pasará a etapa de juicio oral, donde se podrán imponer sentencias y penas efectivas de prisión.

Por otra parte, es necesario precisar que anteriormente, ante otro intento de Keiko Fujimori y otros procesados, entre ellos Fuerza Popular, se abre un proceso a Domingo Pérez. Sin embargo, en su oportunidad este diario dio cuenta de que dicho caso fue archivado en febrero último.