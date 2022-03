¿Por qué Fuerza Popular no firmó moción de censura contra el ministro Condori?

Luego de que el Colegio Médico del Perú (CMP) reiterara su pedido de destituir al actual ministro de Salud, Hernán Condori, y a raíz de las declaraciones de algunos congresistas, como es el caso de Susel Paredes, el titular del Minsa se encuentra una vez más en el ojo de la tormenta.

Por si fuera poco, el extitular de la cartera de Salud y uno de los exministros con más aceptación, Hernando Cevallos, cuestionó el trabajo que viene realizando Condori y consideró que es poco claro respecto del ritmo de la vacunación. Además, advirtió un debilitamiento en las estrategias de la lucha contra la COVID-19 que pondría en peligro a la población y le pidió mayor claridad sobre el tema.

No obstante, pese a los cuestionamientos en contra de Condori y a pesar de que se logró presentar una moción de censura con la firma de 32 congresistas de seis bancadas diferentes, Fuerza Popular ha brillado por su ausencia.

Ante ello, el vocero de la bancada naranja, Hernando Guerra, declaró que lo que pretendían era evaluar la situación de acuerdo a la opinión de las demás bancadas a fin de dar pasos en conjunto.

“Lo que vamos a hacer es volver a evaluar la censura en función de lo que dicen otras bancadas, porque creemos que tenemos que avanzar en conjunto. Para nosotros es más importante la unidad del bloque de oposición democrática”, dijo para Canal N.

Asimismo, resaltó que esperaban escuchar las posturas de Renovación Popular y Avanza País, bancadas cuyos miembros firmaron ya la moción de censura.

“Vamos a oír a Renovación Popular y a Avanza País. Queremos que la oposición avance de manera coordinada, por lo menos de un sector democrático. Vamos a oír a ambas partes, para que puedan ser bien presentadas y coordinadas”, argumentó.

En conversación con La República, el parlamentario de Fuerza Popular Ernesto Bustamante remarcó que si no han firmado aún es porque están esperando lo prometido por el ministro Condori durante su interpelación. El legislador agregó también que espera conocer a quién se refirió el titular del Minsa con los “funcionarios corruptos que han estado bebiendo de la teta del Estado”.

“Personalmente, no firmo porque estoy esperando que el ministro de Salud diga lo que él prometió durante su exposición en la interpelación, que diga quiénes son estos funcionarios corruptos y estos funcionarios que han estado viviendo, como él dijo, de la teta del Estado. Él dijo conocer eso y estamos esperando que lo divulgue. Esa es una difusión importante que él podría hacer. Esa es la razón por la que a mí me parece no se le debe censurar, porque tiene esa contribución que hacer, independientemente de sus posiciones sobre el agua arracimada. Es algo que ya se aclaró, pero el tema básico es que, si es conoce de corrupción que no se ha divulgado anteriormente, yo creo que hay que decirlo. El Perú tiene que deshacerse de ese flagelo”, aseveró.

En esa misma línea, Bustamante prefirió evitar responder sobre si esperarán un mes, tal como lo anunció anteriormente Renovación Popular, y remarcó que todavía no se ha discutido la posición de la bancada.

“Yo no puedo hablar por Renovación Popular. Yo estoy hablando además a titulo personal. Esto no es algo que se haya discutido en bancada. Nosotros no hemos visto en bancada si la vamos a firmar o no (moción de censura que impulsa Diego Bazán), pero yo opino que no todavía, porque él ha prometido divulgar corruptos y situaciones que le han costado muertos al Perú”, indicó.

Finalmente, al ser consultado sobre los motivos por los cuales hasta ahora ha habido 50 ministros, el parlamentario fujimorista resaltó que esto se debe a la oposición. Bustamante reconoció que ha habido ministros con una buena labor, como Hernando Cevallos en el Minsa.