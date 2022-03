Congresista Bazán asegura que le faltan 4 firmas para presentar moción de censura contra Condori

A través de sus redes sociales, el congresista de Avanza País Diego Bazán aseguró que le faltan cuatro firmas para presentar a mesa de partes del Parlamento la moción de censura contra el ministro de Salud, Hernán Condori, quien fue interpelado por el Pleno el pasado miércoles 16 de marzo.

Al respecto, el gestor de la iniciativa indicó que el pedido ha sido firmado por 29 legisladores, a cuatro rúbricas de las 33 requeridas para que pueda ser presentada, según el reglamento del Congreso. En ese sentido, exhortó a sus correligionarios a adherirse a la iniciativa.

“Tenemos 29 firmas en la moción de censura al ministro de Salud. Estamos a tan solo cuatro para llegar a las 33 requeridas. Necesitamos a cuatro congresistas valientes y comprometidos con la salud para poder presentarla hoy mismo . Condori no debe permanecer ni un minuto más en el Minsa”, anunció Bazán Calderón en Twitter.

Comunicado de Diego Bazán en Twitter. Foto: Diego Bazán/Twitter

PUEDES VER: Se debilita el proceso de censura contra el ministro de Salud

De acuerdo al legislador, hasta al momento, han firmado congresistas de Avanza País (10), Juntos por el Perú (2), Partido Morado (3), Alianza para el Progreso (7), Somos Perú (3), Acción Popular (2) y parlamentarios no agrupados (2). Los ausentes son los legisladores de Fuerza Popular y Renovación Popular.

Lista de congresistas que han firmado la iniciativa. Foto: Diego Bazán/Twitter

Hernán Condori sobre el ‘agua arracimada’: “Nunca he prescrito ni comercializado el producto”

El pasado miércoles 16 de marzo, el ministro de Salud, Hernán Condori, respondió sobre sus afirmaciones respecto a la promoción del ‘agua arracimada’ durante la moción de interpelación ante el Congreso de la República. El titular del Minsa señaló que “nunca ha comercializado el producto” y que solo “difundió su uso en un círculo familiar”.