Pacheco faltó nuevamente a citación de la Fiscalía, pese a ofrecerse a colaborar con la justicia

El ex secretario general del Despacho Presidencial Bruno Pacheco no acudió a la cita con la Fiscalía de Lavado de Activos. Este marte 22 de marzo tenía programado brindar declaración ante la fiscal Luz Taquire Reynoso, quien viene realizando diligencias sobre el presunto caso de lavado de activos al interior de Palacio de Gobierno. Como se informó, el pasado 14 de marzo, Pacheco Castillo no se acercó al despacho de la fiscal de Lavado de Activos. El exfuncionario se encuentra en calidad de investigado. Cabe precisar que esta misma Fiscalía interrogó a la lobista y empresaria Karelim López, quien denunció la presencia de una supuesta organización criminal que operaría en la Casa de Pizarro. Video: Canal N.