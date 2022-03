Denuncian a excongresista Yesenia Ponce de estafar a alcalde con S/240.000

Denuncia. Yesenia Ponce, excongresista de Fuerza Popular, fue denunciada por el alcalde del distrito ancashino de Pira, Héctor Obregón Inti, de haberlo estafado luego de que este le entregara un monto de S/ 200.000 para la adquisición de un tracto (cabeza de un tráiler) el 2019.

En efecto, de acuerdo a un reportaje emitido por Punto Final el último domingo, Yesenia Ponce se había comprometido con la compra de la maquinaria, por lo que pidió al burgomaestre un adelanto para conseguirle el producto valorizado en más de S/ 500.000. No obstante, hasta la fecha este no fue entregado por la exlegisladora .

Al respecto, Obregón explicó al citado medio que, luego de que Yesenia Ponce dejara su cargo de congresista el 2019, esta le mencionó que tenía conexiones con una casa importada de partes de tractores, por lo que podía conseguirle un tractor por S/ 250.000.

Asimismo, el denunciante señaló que, pensando que hacía “una buena compra”, reunió todos sus ahorros e inclusive pidió préstamos bancarios para entregar el adelanto de S/ 200.000 a Daniel Vargas Quispe, esposo de Yesenia Ponce, a quien le facilitó el dinero en una combi, como lo muestra una fotografía mostrada por Obregón.

Tiempos después, el burgomaestre contó que la misma Yesenia Ponce le ofreció hacer gestiones para conseguir que se ejecute una carretera en Pira, para lo cual le había pedido S/ 40.000.

Es así que el alcalde le dio S/ 20.000 como adelanto y otros S/ 20.000 después. Sin embargo, dicho ofrecimiento nunca se cumplió . “Yesenia Ponce es una sinvergüenza, una descarada”, enfatizó el alcalde, quien fue a buscarla a su casa en La Molina, sin obtener una respuesta.

De acuerdo a la emisión del reportaje, Héctor Obregón decidió denunciar a Yesenia Ponce después de que la exparlamentaria del fujimorismo no le contestara más el teléfono.

El alcalde, por su parte, difundió un audio donde se escucha decir a Ponce que cuando se desocupe lo atenderá, pero que tenga cuidado. “Tú eres alcalde, no te olvides; por eso yo no contesto el teléfono, ten mucho cuidado, yo no, sino tú”, le dijo.

Yesenia Ponce responde por denuncia de estafa en su contra

Tras emitirse el reportaje, Yesenia Ponce decidió pronunciarse por medio de sus redes sociales. Al respecto, calificó la denuncia del alcalde de Pira como “la estafa del año” y acusó a los medios de querer hacer “rating” con la acusación.

“Recién llego a casa con mis hijos y me doy con la sorpresa de la estafa del año en un reportaje dominical. ¿Sin haber investigado? Como siempre la prensa buscando vigencia y rating . No tengo ningún vínculo con alguna concesionaria de truck o tractorías, ni vendo maquinarias”, escribió.

Finalmente, la también exlegisladora de Peruanos por el Kambio añadió: “ Alcalde Fujimorista, diga la verdad, y no se ponga nervioso . Si quiere favorecer a un candidato que está postulando a la región, esa no es la forma, ya que ahora apoyaré con más fuerza y en la cancha nos encontraremos porque no le tengo miedo a nadie”.