Albán sobre Fujimori: Corte IDH podría decidir que fallo “ilegal” del TC no tiene eficacia

El ex defensor del pueblo Walter Albán considera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) está en posición de revertir la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional (TC) a favor de Alberto Fujimori. Según su defensa, el exdictador podría salir en libertad esta semana.

“Se han dado las condiciones para que la Corte IDH ya actúe directamente. En otras palabras, que resuelva que esa decisión del TC no puede tener ninguna eficacia ”, señaló Albán para la agencia Andina. Por ello, la situación de Fujimori volvería a la de antes del fallo del 17 de marzo.

PUEDES VER: Último oficio del abogado de Fujimori ingresó al TC dos horas después de conocido el fallo

Pese a que aún no se ha publicado el fallo completo del TC, Albán considera que no se necesita conocerlo en detalle para concluir que la decisión “es un despropósito”. El exfuncionario aseguró que el indulto otorgado por Pedro Pablo Kuczynski en 2017 “estaba totalmente viciado, no tenía ningún tipo de solidez”.

Por ello, un juez supremo y luego una sala de la Corte Suprema “anularon esta decisión irregular, ilegal, inconstitucional”. Sin embargo, “lamentablemente, tres magistrados del TC se han prestado a esta farsa”, aseveró Albán.

El exdictador Alberto Fujimori podría salir en libertad esta semana, según su defensa. Foto: EFE

Albán: Corte IDH hará respetar decisión anterior

Para Walter Albán, solo cabe una opción en el fuero internacional sobre el caso del exdictador: reafirmarse en su resolución del 2018. “De lo que no queda la menor duda es que la Corte Interamericana hará respetar la decisión que ya había tomado antes”, expresó.

“Esta manera de haber resuelto el asunto por estos tres magistrados del TC, no solo es vergonzoza, insostenible, imposible de poder mantener en el tiempo , sino que ha generado una afectación del derecho de las víctimas y ha puesto en evidencia la poca institucionalidad” de la justicia peruana, añadió el exdefensor.

En lo inmediato, caben varias alternativas sobre el futuro del sentenciado por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, según Albán. Una de ellas es que “le den la libertad al señor Alberto Fujimori”, pero se repita la situación en que “regresó a su domicilio y después tuvo que volver a estar recluido”.