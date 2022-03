Pedro Castillo sobre moción de vacancia en el Congreso: “Yo tengo que ir donde me citen”

El presidente de la República, Pedro Castillo, anunció que asistirá al hemiciclo del Congreso el próximo lunes 28 de marzo luego de que el Pleno lo citara tras admitir a debate la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, que presentó la bancada de Renovación Popular por presuntos actos de corrupción dentro de Palacio de Gobierno.

Después de visitar instituciones educativas en Lurigancho-Chosica, el mandatario indicó que acudirá donde lo citen por el bienestar del país en relación a la crisis política generada por las discrepancias entre el Ejecutivo y Legislativo.

“ Yo tengo que irme a donde me citen. Si me citan a la punta del cerro por este país, a la punta del cerro iré. Si me citan a cualquier rincón del país, tengo que ir, porque no he venido a robar ningún centavo a este país y por eso el pueblo necesita que nos ordenemos ”, afirmó Pedro Castillo tras ser consultado por los medios de prensa.

Reportan poca asistencia en marcha contra Pedro Castillo

El domingo 20 de marzo se realizó una marcha para solicitar la renuncia del presidente de la República, Pedro Castillo. Esto, tras las denuncias difundidas en las últimas semanas por presuntos actos de corrupción dentro de Palacio de Gobierno y las declaraciones de Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz, sobre una supuesta mafia encabezada por el Ejecutivo.

No obstante, de acuerdo a un reporte de canal N, fueron pocas las personas que concurrieron a esta convocatoria iniciada a las 4.00 p. m. Es así que la llamada “Marcha por la renuncia” no tuvo la asistencia esperada.

Aquellos que acudieron iniciaron su recorrido por el Centro de Lima para intentar llegar a Palacio de Gobierno.

En efecto, a pesar de que varios manifestante llevaron pancartas y banderolas pidiendo la renuncia de Castillo Terrones, el número de participantes no representó algún problema para el contingente policial que acompañaba la movilización.