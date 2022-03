Hugo Chávez Arévalo: “Nunca me reuní con Samir Abudayeh y no hablé con Karelim López”

Se pronuncia. Hugo Chávez Arévalo, quien renunció a la gerencia general de Petroperú, negó haberse reunido en Palacio de Gobierno con Samir Abudayeh, dueño de la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO) que ganó una licitación de US$ 74 millones tras reunirse con el presidente de la República, Pedro Castillo, en octubre de 2021.

“ Nunca me reuní con él. Fue una emboscada, me llamaron de Palacio de Gobierno para que coincidan los tiempos con este señor, a quien nunca vi (…). Samir Abudayeh ha ido 15 veces a Petroperú, es amigo de los que me han antecedido. En Petroperú todas sus compras son planificadas. La empresa ha contratado todos los años”, declaró en diálogo con Exitosa este lunes.

Asimismo, negó conocer a la empresaria y aspirante a colaboradora eficaz, Karelim López, quien denunció una presunta mafia criminal enquistada en Palacio y dirigida por Castillo Terrones. “ Nunca he hablado con Karelim López y tampoco la conozco, solo la he visto en televisión”, añadió.

En otro momento, Chávez mencionó que su salida de la gerencia de Petroperú fue en favor “de la gobernabilidad del país”. En ese sentido, acusó al contralor, Nelson Shack, y al ministro de Economía, Óscar Graham, como responsables de la crisis dentro de la empresa estatal .

“El contralor (Nelson Shack) debería irse, es omisión funcional que no haya nombrado a un auditor, debería irse el ministro de Economía, (Óscar Graham) quien ha ocasionado el pánico financiero porque él niega el respaldo a Petroperú”, expresó.

Hugo Chávez Arévalos confirmó en exclusiva a La República su alejamiento de la petrolera estatal minutos antes de las tres de la tarde del último domingo 20 de marzo. “ Ya no voy a dar declaraciones, ya renuncié a Petroperú ”, exclamó.

La salida de Chávez se da en medio de enfrentamiento entre accionistas de Petroperú. Es así que decidió dar un paso al costado y presentó su renuncia irrevocable al cargo de gerente general y como miembro del Directorio.

Minutos después, a través de un comunicado, Petroperú indicó que Hugo Chávez Arévalo dejó de formar parte de la empresa, por tanto, este lunes 21 de marzo se celebrará una sesión del Directorio que tiene como único punto de agenda la designación de su reemplazo.