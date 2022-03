Modesto Montoya sobre adelanto de elecciones: “Yo no oí para nada del tema”

El titular del Ministerio de Ambiente (Minam), Modesto Montoya, dijo desconocer que dentro del Gobierno se haya tenido la intención de adelantar el proceso de elecciones y mencionó que tampoco se trató un proyecto de ley para plantear el tema dentro de las últimas sesiones en el Consejo de Ministros.

Durante una entrevista en canal N el último domingo, Montoya señaló que “no escuchó para nada” el tema de adelanto de elecciones y que esto no fue abordado “en ninguna ocasión”.

“ Yo no oí para nada del tema de adelanto de elecciones, ni siquiera lo he escuchado en ninguna ocasión . No tengo la menor idea, solo en la prensa lo he oído, en ningún momento he oído esas expresiones en el Consejo de Ministros”, manifestó el funcionario.

Al ser consultado sobre si solo fue un tema que solo lo tocaron el primer ministro, Aníbal Torres, y el presidente, Pedro Castillo, Montoya dijo que “no puedo opinar sobre eso porque es algo que no ha ocurrido”.

“Habría que preguntarle al presidente (Pedro Castillo) al respecto. Yo soy una persona muy pegada a las leyes, a la democracia, llega un momento en que las cosas son tan terribles que la población nos está castigando a todos, la población está harta de la confrontación”, agregó.

Torres: Pedro Castillo dejó de lado anunciar el adelanto de elecciones para concertar

El último 15 de marzo, Aníbal Torres contó que sí existió la posibilidad de anunciar un adelanto en las Elecciones Generales. Sin embargo, Pedro Castillo decidió no hacerlo para intentar concertar una vez más con el Congreso con el fin de corregir la inestabilidad política que se vive en el país.

“Ha faltado un anuncio que a última hora el presidente decidió no hacerlo, porque me manifestó: ´Doctor, vamos a hacer un último intento por la concertación en el Congreso’ (….) Por esa razón es que no hizo el anuncio de adelanto de Elecciones Generales”, dijo Torres a la prensa.