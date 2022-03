IPYS manifestó su rechazo por la reiterada restricción a la prensa de parte de Castillo

Este lunes 21 de marzo, periodistas fueron a cubrir la visita del presidente Pedro Castillo en la institución educativa inicial 197 Niño Jesús de Praga, en Lurigancho, Chosica, pero tuvieron que enfrentarse nuevamente con la hostilidad del jefe de Estado. Así, mientras el mandatario realizaba inspecciones en el local, la gente de prensa fue impedida de acercarse.

“IPYS manifiesta su rechazo por las restricciones que impone la seguridad del mandatario cada vez que este realiza sus diversas actividades , considerando que impiden el buen desarrollo de la cobertura de la fuente política”, señaló mediante un comunicado.

El acto concreto fue que agentes policiales formaron un cordón para bordear la zona en la que se encontraba Castillo Terrones, lo cual evitó que los periodistas pudieran acercarse a realizar las preguntas correspondientes.

Al finalizar su actividad, el mandatario regresó a su vehículo y desde ahí refirió que asistirá al Congreso el próximo 28 de marzo para enfrentar la moción de vacancia en su contra.

“Ustedes saben cómo funcionan las cosas: mientras yo hablo de pistas, veredas, agua, desagüe, de atención a la salud, otros nos preguntan si voy a ir al Congreso. Yo tengo que ir a donde me citen: si me citan a la punta del cerro, a la punta del cerro iré y si me citan a cualquier rincón del país, tengo que ir porque no he venido a robarle un centavo a este país y el pueblo necesita que nos ordenemos”, acotó.

Castillo: “Hoy marchan los ricos porque quieren otra cosa”

El presidente también se pronunció acerca de la manifestación realizada el último domingo 20 de marzo en donde pocos se congregaron para solicitar su renuncia al Ejecutivo.