Castillo: Antes los pobres marchábamos por reivindicaciones, hoy marchan los ricos por otra cosa

El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, cuestionó las manifestaciones que se están llevando a cabo en su contra, como la realizada el último domingo 20 de marzo en donde hubo poca asistencia. El mandatario aseveró que, hoy en día, las personas ricas están protestando porque “se les ha quitado otra cosa”. Indicó que trabajará para resolver los problemas de los ciudadanos.

“Algo raro ha pasado en el país. Años atrás los pobres marchábamos en la calle para tener reivindicaciones. Hoy marchan los ricos porque se les ha quitado otra cosa ; ahora marchan los que quieren otra cosa. Por eso, los pobres, que necesitan pistas y agua, van a ser atendidos, vamos a cubrir estas necesidades”, expresó Castillo, en declaraciones difundidas por Canal N, desde Lurigancho-Chosica.

El jefe de Estado también indicó que existe “un minúsculo sector” que lo quiere hacer quedar como corrupto, pero que él sabe a qué ha llegado a Palacio. “Queridos vecinos, en este Perú hay mucho por hacer y los que tenemos buena voluntad, los que venimos de abajo, los que hemos comido polvo, los que hemos sufrido hambre y sed sabemos cómo está el país y sabemos a qué hemos venido ”, añadió.

“Yo tengo que ir a donde me citen”

Asimismo, el mandatario se refirió al proceso de vacancia, impulsado por la oposición en el Congreso. Castillo Terrones tiene que ir el 28 de marzo al hemiciclo del Palacio Legislativo para ejercer su defensa, luego de que la moción de vacancia presidencial fuera admitida a debate por la mayoría parlamentaria.

“Mientras yo hablo de pistas, veredas, agua, desagüe, de atención a la salud, de mejorar las carreteras, otros nos preguntan si voy a ir al Congreso. Yo tengo que ir a donde me citen. Si me citan a la punta del cerro, a la punta del cerro iré; si me citan a cualquier rincón del país, tengo que ir, porque no he venido a robarle un centavo a este país y el pueblo necesita que nos ordenemos”, concluyó.