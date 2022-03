Los “Minions” y su injerencia en el Gobierno Regional de Arequipa

Un grupo de asistentes siempre escoltan a la gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez. Los más cercanos le hablan al oído, como cuando presidió junto al ministro Roberto Sánchez, titular del MINCETUR, la clausura de la feria “Mujeres artesanas y emprendedoras de Arequipa” en la plaza de Yanahuara, el 13 de marzo. Si es necesario la protegen como su seguridad.

Además la acompañan en viajes. A visitas oficiales como a Lima, o por la tragedia en Caylloma donde también fueron parte de la comitiva de Gutiérrez . Pero sus potestades serían mayores. Se consultó a trabajadores y a recientes exfuncionarios y todos apuntan a que la inestabilidad de la gestión de transición es culpa de ellos.

Dentro de los pasillos de la entidad regional se les bautizó como “minions”, en referencia a los pequeños personajes amarillos de la película animada. Se trata de jóvenes que en mayoría no superan los 30 años pero que impusieron el desorden en el GRA. “Son terribles. Amedrentan, ordenan, sacan documentación”, denuncia una de esas fuentes. Otra más grave acusa que tratan directamente servicios y que imponen personal. “Van (a la oficinas) y ponen gente sin consultar. No tienen la delicadeza de presentarlos abajo al subgerente y que él mismo lo haga”, señala otro.

Los que son más cercanos a la gobernadora son Leonardo Medina Ancasi y Crhistof Estrada Condori. Tras la salida del cuestionado Edward Velarde Cáceres como asesor sobre personal en diciembre, tomó la batuta Medina, un joven de 29 años que recién se licenció en Administración de Negocios. Desde enero se le contrató como especialista administrativo para las Oficinas Operativas Provinciales. Empezó ganando en enero S/ 1376 y ahora percibe S/ 2701.

Desde que está en el GRA, personas muy cercanas a él vienen laborando, como Kevin Paul Chambi Flores. Medina tiene fotos con él en redes sociales y fuentes cercanas acusan que ordenó su contratación. Chambi ocupa el puesto de auxiliar administrativo de la Sub Gerencia de Ejecución de Proyecto de Inversión (SGEPI) por S/ 1248. La Resolución Regional N°021-2018 sobre escalas remunerativas y perfiles profesionales, indica que para su puesto se necesita alguien de Administración o afines. Chambi es bachiller en ingeniería comercial.

Otro es el caso de Sergio Bustamante Mora. Fue proveedor de servicios desde 2020 de Autodema. Ocupa el puesto de prevencionista de riesgos en SGEPI por S/ 1684. Pero para el puesto se debe ser ingeniero civil, industrial, arquitecto, o afines. Bustamante es bachiller en ingeniería ambiental.

Medina puede viajar junto a la gobernadora y otros funcionarios, como para su última presentación en el Congreso. Lo grave es que pueden llevar reuniones en la misma Gerencia Regional de Infraestructura (GRI) como lo hizo el 11 de marzo con “Sandra Ehrsam Gallegos Muriel”. ¿Qué relación tendrían sus funciones con el GRI?

Otro personaje “influyente” es Crhistof Estrada (Cristofer). Desde enero 2022 recibe S/ 1588 como asistente administrativo también de SGEPI. Al ser bachiller en Ciencias Económico Empresariales no cumple el requisito de tener experiencia en asistencia de obras. “Cristofer” fue proveedor de Autodema y también del Consejo Regional cuando fue consejera Gutiérrez.

Se señala que tuvo que ver en un complot con la salida abrupta de Juan Carlos Quiroz del GRI y la elección de Mario Calderón, el reemplazo. “Van donde la secretaria y toman el nombre de la gobernadora para que se emitan resoluciones”, sostiene otra fuente. El documento para la salida de Quiroz estaba listo días atrás, mientras el funcionario viajó a Lima en representación del GRA. Muchos funcionarios se enteran de sus salidas por terceros.

Similares desenlaces habrían ocurrido en otros sectores. Hay que recordar que en Educación, Transportes, Salud, Producción, Recursos Humanos; la mayoría de gerentes no cumplen ni los dos meses en su puesto y salen. “Los demás trabajadores me decían ‘tú estás pintado. Son ellos que manejan todo’. (...) No es bueno que los gerentes se debiliten. Si quiere un verdadero cambio (la gobernadora) debe empoderar a sus gerentes”, sostuvo un exfuncionario.

Más personajes

Por las acusaciones del ex gerente regional de Producción, Luis Andrade, se conoció más nombres del grupo. Andrade públicamente indicó que un tal “Velarde” y “Corrales” acudieron a su oficina para solicitar sacar a 4 especialistas y poner a otra gente . “Incluso ´Corrales´ fue dos veces”, ratificó Andrade. Se trataría de Raúl Corrales Sarmiento, quien fuera asistente del consejero regional José Luis Hancco, y de Edwar Velarde Bernal.

Corrales, quien es bachiller en Antropología, empezó ganando S/ 1322 como técnico de comercialización en la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo, luego pasó a cobrar S/ 2595. Mientras que Velarde, administrador de negocios, es especialista en Archivo Regional por S/ 2701.

Otro personaje es Renato Quiroz Ortiz. Junto con Medina, Quiroz coordina aspectos de la gestión con la propia gobernadora, se acusa. Según el registro de la Sunedu no cuenta con ninguna profesión universitaria, pero se le contrató para asistente administrativo de SGEPI en noviembre 2021 por S/ 1466. Ante la presumible irregularidad se le puso como chofer de Planeamiento de Desarrollo Institucional por S/ 1266 y luego se le aumentó a S/ 2580 como conductor en otra área.

Los Minions

“Son amanuenses”

Jorge Luis Suclla, gerente general, niega que los “minions” tengan injerencia en las decisiones de la gestión. “No podrían tampoco. Me sentiría mal si alguien que no está dentro de la estructura jerárquica me diera órdenes”, sostuvo. Los calificó como una especie “amanuenses (copiadores), que agilizan documentación”.

¿Imponen personal?, se les preguntó. “Como podrían hacerlo, si se tienen que hacer procesos en Recursos Humanos”, respondió Suclla. Sin embargo hay acusaciones que se colocó a Elizabeth Paola Lazo Geronimo como asistente administrativo en la SGEPI por S/ 1251 desde enero de 2022. Sin embargo hace labores de secretaria en la Gerencia General. En consulta a Sunedu, Lazo no tendría profesión universitaria.

Los integrantes del grupo se conocen, publican sus actividades juntos, como en almuerzos, en sus redes. En las publicaciones aparece Sheyla Cupi Gallegos a quien busca acomodarla en un cargo. Estaba como asesora de la gobernadora, pero Suclla dispuso que la reubiquen en Vicegobernación, cargo vacío.

La gobernadora Gutiérrez conoce de estas quejas por boca de sus mismos ex funcionarios. Sin embargo niega que les haya conferido algún poder en el GRA (ver entrevista). Según los entrevistados más es su confianza en ellos que en la mayoría de funcionario

Guardan silencio

Se buscó la versión de Medina, pero señaló que no tiene autorización para declarar.

Por su parte Estrada mencionó que tampoco puede declarar. Solo acotó que son malinterpretaciones y suspicacias dentro del GRA. Aclaro que dentro de sus funciones es “seguimiento de la obra del colegio Bartolomé en Islay”.

Corrales señala que nunca pidió esto a Andrade. Sostiene que no es parte de los “Minions” y que lo incluyen porque coincidió con algunos de ellos en el Consejo Regional de Arequipa (CRA). “No tengo ninguna relación ni soy parte de las decisiones que toma la gobernadora y sus funcionarios”, adujo. Señala que lo rotaron de la Gercetur a Secretaría General.

Los trabajadores nombrados en este informe, habrían sido evaluados por la Oficina Regional de Control Interno. De manera extraoficial trascendió que fueron observados debido a que se les contrató bajo la modalidad de suplencia.

“Hay que tener orejas y ojos para todo”

Entrevista a Kimmerlee Gutiérrez, gobernadora regional de Arequipa

¿Sus asistentes son los que manejan el gobierno regional?

Absolutamente no. Cada funcionario tiene su responsabilidad para poder manejar su gerencia. Sí tengo personal que me informa lo que pasa en las gerencias, porque creo que hay que tener orejas y ojos para todo lado.

¿Ellos son los que informan?

No. Ellos tienen sus puestos, a veces apoyan en estos eventos, pero cada uno tiene su trabajo y puesto. Creo que están haciendo un buen trabajo porque son jóvenes, dar la posibilidad a los jóvenes para que pueda ir trabajando y lo mejor es que son gente honesta.

Ex funcionarios y trabajadores acusan que quitan y ponen gerentes.

Absolutamente no. Siempre indicó que mis gerentes tienen que hacer su trabajo y son responsables de cada área. Existe la jerarquía. Así como yo soy la responsable del gobierno regional, mis gerentes también son responsables.

¿Qué relación laboral tienen con el GRA?

Cada uno trabaja en un área. El señor Medina trabaja en Administración, si se requiere apoyo, como ustedes ven yo no tengo seguridad, vienen a apoyarme, o hacen varias cosas.

Ellos vienen de Autodema y del Consejo Regional

Tengo que trabajar con personal de confianza. Con todo lo que ha pasado en las últimas épocas, ha habido temas de corrupción y poca transparencia, nosotros tenemos que trabajar y tener oídos en todo lado.