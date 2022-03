Héctor Ventura: “Por la salud del país, espero que el presidente responda a todas las preguntas”

Luego que en un primer momento afirmó que solo contestaría un cuestionario por escrito, el mandatario Pedro Castillo aseguró al congresista Héctor Ventura que recibirá a los miembros de la Comisión de Fiscalización en Palacio de Gobierno. Ventura relata lo que hasta ahora ha encontrado la comisión que preside.

Después de que el empresario Zamir Villaverde negó todos los hechos que se le imputan, la comisión que usted preside decidió pasarlo a la condición de investigado. ¿Qué es lo que significa en términos prácticos?

Cuando una persona citada por la Comisión de Fiscalización ofrece su declaración, y luego uno va tomando conocimiento de qué tan cierto es lo que ha dicho, y llama la atención sus contradicciones, o que pretende ocultar información o intenta obstaculizar las líneas de investigación, entonces ahí cambia la figura. El citado pasa a la condición de investigado. Es decir, al cambiar a la condición jurídica de investigado se le levanta el secreto de las comunicaciones, bancario y tributario, con la finalidad de determinar, por ejemplo, si tiene vínculos con las personas con las que niega haber estado relacionado.

Y en el caso específico de Villaverde, ¿qué motivó que pasara a la condición de investigado?

No lo puedo decir porque precisamente es parte de la investigación. Pero básicamente tuvo una serie de contradicciones en su declaración respecto a su conocimiento sobre los sobrinos del presidente. Dice que no los conoce, tampoco que no sabe nada de Karelim López, que nunca ha visitado la casa de Sarratea, etc. Son declaraciones que son contradictorias porque en los videos se puede distinguir que sí habría tenido relación directa.

¿Fueron satisfactorias las declaraciones de Villaverde?

Las declaraciones fueron evasivas, y en algunas oportunidades, rehusó a responder. Casi todas sus respuestas fueron evasivas, queriendo distraer a la comisión, tratando de inducir a error. Todo eso llama la atención de la actitud de un citado para que vaya a declarar. Si no tiene responsabilidad, entonces declara todo, no tiene por qué ocultar información.

¿Y respecto a la declaración del exministro de Transportes Juan Silva, señalado por Karelim López como cómplice de presuntos actos ilícitos?

Llama la atención que él hasta el momento no haya tomado alguna acción legal en contra de Karelim López. Según declaró el exministro Silva, Karelim López estaría mintiendo, tergiversando información, dañando su honor con hechos que no son reales. Si uno se ve en esa situación, lo primero que hace es enviar la carta notarial para que la persona rectifique, y luego empiezan las acciones legales convenientes. Pero el exministro dice que de momento no sabe nada, que desconoce. Es inaudito que no conozca nada. ¿No ve televisión? ¿No lee los periódicos? Todo el mundo sabe lo que Karelim López ha dicho respecto al exministro Silva.

Usted ha revelado que el presidente Castillo aceptó recibir a la Comisión de Fiscalización en Palacio de Gobierno. ¿Cuál será la primera pregunta que le hará?

Las preguntas que le haríamos todavía están en reserva. No puedo adelantar eso. Pero indudablemente la línea va a ser con relación a las visitas a la casa de la calle Sarratea, a Palacio de Gobierno y la relación que tiene con los dueños de la clínica La Luz. También la designación de funcionarios en PetroPerú y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como su relación con sus sobrinos y el comportamiento de estos. Entonces, hay una amplia gama de temas para preguntar al presidente Castillo.

¿Confía en que los miembros de la comisión serán recibidos?

Por la salud del país, espero que el presidente responda a todas las preguntas. Que cumpla su palabra y no se muestre renuente, ni siga ocultándose. Él perfectamente puede hacer uso de su derecho a guardar silencio, lo que está constitucionalmente amparado, pero no es nada serio que el presidente no responda a las preguntas legítimas de la comisión. En el último mensaje que ha dado ha dicho: ‘’No tengo nada que ver’'. Pero no tiene nada que ver respecto a qué. Ningún periodista ni congresista le ha preguntado cuáles han sido los hechos reales en los que está involucrado.

¿La sesión con el presidente podría ser reservada?

Todas las sesiones de la comisión son públicas, pero tendríamos que valorar cuál es la decisión del presidente. Por el bien del presidente, debería ser pública. Dadas las prerrogativas del presidente, podría pedir que sea reservada, así que es perfectamente atendible.

¿La comisión ha recibido ofrecimiento de personas para declarar en reserva?

La única que ha solicitado que sea reservada ha sido, si bien no me equivoco, (la exalcaldesa) Silvia Barrera, pero todos están obligados a declarar de manera pública.

Karelim López declaró que trabajaba junto con Luis Pasapera, hermano de los dueños de Termirex, la constructora que ganó el contrato que la comisión investiga. López también afirmó que Zamir Villaverde le ofreció contratos a Pasapera. ¿Por qué no ha sido citado?

En el transcurso de la siguiente semana lo vamos a ver. También estamos valorando quiénes más ingresan a la condición de investigados. Y vamos a tomar una decisión respecto a dos sobrinos del presidente que no han asistido a las citaciones. Tampoco se ha presentado el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo. Hasta el momento, hay ocho personas en condición de citados, pero, conforme a nuestra estrategia de investigación, y según las declaraciones de los citados, el número podría aumentar.