Flor Pablo presentará moción de censura contra Enrique Wong por cercanía con gestión de Juan Silva

La congresista no agrupada del Partido Morado Flor Pablo anunció que presentará, junto a sus colegas Susel Paredes y Edward Málaga, este martes, una moción de censura contra el segundo vicepresidente del Parlamento y legislador de Podemos Perú, Enrique Wong, luego de que se revelara que allegados a su despacho tentaron cargos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones bajo la gestión del cuestionado Juan Silva.

En diálogo con “Sálvese quien pueda”, Pablo también criticó que, hasta el momento, otros parlamentarios no hayan criticado o exigido explicaciones a Wong Pujada.

“El Congreso no está cumpliendo con su función de fiscalización. Ayer ha salido el tema del congresista Wong, quien es parte de la Mesa Directiva, y no se ha oído ninguna crítica. Nosotros estamos presentando una moción de censura al señor Wong como parte de la Mesa Directiva porque no es correcto (lo que se dio a conocer) y tenemos que ser fiscalizadores comenzando en casa”, dijo la legisladora.

La exministra de Educación sostuvo que ingresará el documento a mesa de partes este martes, ya que este lunes “hemos estado trabajando la fórmula” en la que dejarán constancia de que “no vamos a ser permisivos, de que se acabó eso de que ‘otorongo no come otorongo’”. “Tenemos que fortalecer la institucionalidad tanto del Legislativo como del Ejecutivo”, remarcó

Enrique Wong agradeció a Juan Silva por proponer a su asesor

En un reportaje de Latina, se aprecia al segundo vicepresidente del Congreso, Enrique Wong, agradeciendo al exministro Juan Silva Villegas luego de que su entonces asesor Manuel Talavera Valdivia fuera designado como presidente del directorio de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu), a propuesta del extitular del MTC.

“Lo cortés no quita lo valiente ni el don de gente que pueda tener uno”, explicó Wong al equipo de “Punto Final” sobre el agradecimiento.

No obstante, Talavera Valdivia no fue el único que tentó ser parte del directorio de Enapu. Integrar al asesor Carlos Rodríguez Cervantes a la referida entidad también fue una sugerencia de Silva Villegas.